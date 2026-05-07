Lời tạm biệt khu tập thể cũ của Hà Nội

TPO - Được quay tại khu tập thể Giảng Võ (Hà Nội) - nơi đang nằm trong diện giải tỏa, phim giờ vàng "Dưới ô cửa sáng đèn" chạm đúng vào mạch đập nóng hổi của đô thị hóa. Theo NSƯT Chí Trung, phim giống như kỷ niệm cuối của một phần lịch sử Hà Nội, trước khi bước vào giai đoạn thay đổi rõ rệt.

Bối cảnh là tập thể cũ chờ giải tỏa

Dưới ô cửa sáng đèn của đạo diễn Trịnh Lê Phong và tác phẩm tiếp theo được phát sóng trên khung giờ vàng. Phim khai thác đời sống của thế hệ trung niên trong xã hội hiện đại.

Lấy bối cảnh khu tập thể cũ kỹ đang chờ ngày giải tỏa, bộ phim mở ra một không gian vừa hoài niệm, vừa đầy biến động, nơi những con người bình thường phải đối diện với những thử thách không hề bình thường.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong (ngoài cùng bên phải) nói về cảm hứng ra đời bộ phim.

Chia sẻ vào chiều 6/5, đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết phim lấy bối cảnh khu tập thể ngày càng ít, dù đó từng là không gian rất quen thuộc với nhiều thế hệ sinh sống tại Thủ đô. Trong vài năm nữa, nếu khu tập thể không còn, bộ phim sẽ giữ lại được một góc ký ức trước khi những khu tập thể này dần biến mất do quy hoạch đô thị. Với tinh thần đó, bộ phim chuyển tải thông điệp giá trị cốt lõi của tình làng nghĩa xóm "tắt lửa tối đèn có nhau".

Dưới ô cửa sáng đèn chạm tới những vấn đề của đời sống thường nhật: khủng hoảng kinh tế, nợ nần, đạo đức kinh doanh, đổ vỡ hôn nhân, sự cô đơn trong chính gia đình mình.

Những nhân vật trong phim có liên quan mật thiết tới khu tập thể cũ.

Bộ phim chọn một góc nhìn rất tích cực, mang đến câu chuyện đời, nơi con người không đầu hàng nghịch cảnh mà học cách đứng dậy, chữa lành và tiếp tục sống. Những biến cố hay cú "bẻ lái" số phận bất ngờ nhưng cũng rất tự nhiên.

Không gian khu tập thể với những ô cửa luôn sáng đèn trở thành một biểu tượng xuyên suốt: nơi chứng kiến mọi vui buồn, nơi những con người tưởng xa lạ lại trở thành điểm tựa của nhau.

'Khán giả nghĩ Chí Trung chỉ đóng được Táo Quân'

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, NSND Quốc Trọng góp phần tăng chiều sâu cho câu chuyện, tạo cân bằng về diễn xuất bên cạnh dàn diễn viên trẻ như Thanh Hương, Tuấn Tú, Ngọc Huyền, Quang Sự.

NSƯT Chí Trung cho biết một vài năm gần đây ít đóng phim truyền hình, nhưng nếu tham gia, nam diễn viên chỉ đóng phim của đạo diễn Trịnh Lê Phong.

Chia sẻ tại buổi công bố phim, NSƯT Chí Trung kể về khoảnh khắc xúc động khi đến bối cảnh là khu tập thể Giảng Võ. Đó là cảm xúc của người từng được sinh ra, trưởng thành và sẽ qua đời ở nhà tập thể.

NSƯT Chí Trung nói về vai diễn có chiều sâu.

"Đây có thể là bộ phim ghi dấu mốc cuối cùng của nhà tập thể, trước khi Hà Nội chuyển mình. Bối cảnh chật hẹp, nhà vệ sinh đã cũ, cầu thang bụi bặm, vỡ nát nhưng tạo cho tôi cảm giác thân quen", nghệ sĩ Chí Trung nói.

Về vai diễn mới, nam nghệ sĩ khẳng định có nhiều bất ngờ. Theo NSƯT Chí Trung, vai này sẽ xóa bỏ định kiến của nhiều khán giả về việc Chí Trung chỉ biết đóng hài, đóng Táo Quân, không đóng được vai sâu sắc.

"Đạo diễn Trịnh Lê Phong đã nhìn ra góc khuất trong nhân vật. Tôi sẽ kể câu chuyện đời mình trong phim. Diễn viên Quỳnh Châu thậm chí đã hoảng loạn, òa khóc khi đóng chung với tôi ở những cảnh nội tâm. Qua đó, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi Quỳnh Châu thực sự tin tôi có thể hóa thân thành một người bố sâu sắc", NSƯT Chí Trung chia sẻ.

Phim không có nhân vật hoàn hảo, tất cả đều có sai lầm, có góc khuất, nhưng chính điều đó tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với khán giả.

Diễn viên Quỳnh Châu vào vai người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương.

Diễn viên Thanh Hương gây chú ý với vai Nguyệt - người phụ nữ hình tượng của đám thanh niên khu tập thể, từng rực rỡ nhưng giờ đây lại mang nhiều vết sẹo quá khứ. Đây cũng là lần thứ hai Tuấn Tú và Thanh Hương đóng cặp.

Diễn viên Ngọc Huyền mang đến màu sắc trẻ trung, hiện đại qua vai Vân - đại diện cho một thế hệ sống giữa thực và ảo. Diễn viên Hoàng Du Ka tạo điểm nhấn với nét diễn duyên dáng, có phần "lệch chuẩn" nhưng rất đời.

​

​

​

​

​

​

​

​

​