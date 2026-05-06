Tranh luận về người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc

TPO - Gây sốt với vai diễn người vợ bị phản bội trong phim "Mật ngữ kỷ", Chu Châu có "đất" để khẳng định năng lực diễn xuất, trở thành tâm điểm bàn tán về nhan sắc lẫn đời tư.

Phá vỡ khuôn mẫu phim đô thị và những tranh cãi trái chiều

Bộ phim Mật ngữ kỷ đang tạo nên cơn sốt, đánh dấu bước ngoặt lớn trên con đường diễn xuất của Chu Châu. Trong phim, cô thủ vai Hứa Mật Ngữ - người phụ nữ xinh đẹp, dành tuổi xuân vun vén cho chồng nhưng đổi lại là trái đắng hôn nhân.

Từ phu nhân giàu có, cô phát hiện chồng ngoại tình, số tiền chung không cánh mà bay và phải gánh khoản nợ chồng chất. Mật Ngữ như rơi xuống đáy vực, cô chật vật trở lại thị trường lao động, không kinh nghiệm trong tay, trở thành nhân viên dọn phòng khách sạn. Sau này, Hứa Mật Ngữ có hành trình ngược dòng, chống lại định kiến xã hội và chiến đấu vươn lên.

Chu Châu trong Mật ngữ kỷ.

Sức hút của bộ phim đến từ việc đánh trúng tâm lý nhóm khán giả trưởng thành - những người vốn thường bị dòng phim thần tượng bỏ quên . Theo Sohu, khoảng 82% phụ nữ trên 30 tuổi cho biết họ tìm thấy chính mình qua nhân vật Hứa Mật Ngữ, từ nỗi đau tan vỡ, áp lực gia đình đến những bất công về lương bổng khi quay lại thị trường lao động .

Diễn xuất của Chu Châu nhất là khi kết hợp với Chung Hán Lương được giới chuyên môn ghi nhận với chỉ số nhiệt trên iQIYI vượt mốc 8.000 và hơn 200 triệu lượt thảo luận trên Weibo.

Nữ diễn viên đối mặt với không ít tranh luận vì vai diễn. Chi tiết Hứa Mật Ngữ dù làm công việc dọn phòng nhưng vẫn diễn thời trang cao cấp bị một bộ phận khán giả đánh giá là phi thực tế .

Hình ảnh gây tranh luận suốt nhiều ngày qua khi có nhiều bài đăng "thử thách gu đàn ông" của cư dân mạng chọn diễn viên Lý Mộng (ảnh dưới) thay vì Chu Châu (ảnh trên). Trong phim, Lý Mộng là "người thứ ba".

Mạng xã hội những ngày qua còn rộ lên trào lưu "trắc nghiệm thử chồng" bằng hình ảnh so sánh giữa Chu Châu và diễn viên Lý Mộng (vai "tiểu tam" Lộ Trinh Trinh) . Nhiều phụ nữ dùng bức ảnh này để đặt câu hỏi về gu thẩm mỹ của đàn ông, nhằm lý giải nghịch lý: "Vì sao vợ xinh đẹp mà chồng vẫn chạy theo người phụ nữ khác?" .

Trào lưu gây sốt, cuộc trắc nghiệm này cũng vấp phải ý kiến cho rằng nó mang tính cảm tính và áp đặt hình tượng nhân vật người thứ ba vào đời thực của diễn viên.

Mỹ nhân 8 năm liên tiếp vào top đẹp nhất thế giới và đường tình gây xôn xao

Trước khi bùng nổ với Mật ngữ ký, Chu Châu vốn đã là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như Lộc đỉnh ký, Câu chuyện hoa hồng, Ở rể, Đấu la đại lục, Con gái nhà họ Kiều, Thiên long bát bộ (2021) vai Khang Mẫn xảo quyệt, lẳng lơ... Cô từng tham gia một số dự án phim Hollywood như Cloud atlas, The man with the iron fists.

Chu Châu là nữ diễn viên Trung Quốc 8 năm liên tiếp nằm trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn . Năm 2023, khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, nhan sắc và khí chất của mỹ nhân sinh năm 1984 một lần nữa khiến truyền thông bùng nổ .

Chu Châu được mệnh danh là gương mặt đẹp nhất Trung Quốc, 8 lần vào bảng xếp hạng nhan sắc của TC Candler.

Ngôi sao 41 tuổi có xuất thân "trâm anh thế phiệt" khi ông nội là thiếu tướng quân đội, người được xem là khai quốc công thần của Trung Quốc, cha là doanh nhân IT nổi tiếng . Với nền tảng gia đình, cô bước chân vào showbiz từ năm 2005 sau khi giành ngôi vị quán quân VJ của MTV khu vực Bắc Kinh, sau đó lấn sân sang âm nhạc và điện ảnh .

Đời sống tình cảm của Chu Châu từng là chủ đề tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới với bốn mối tình đình đám . Đầu tiên là mối tình chênh lệch 15 tuổi với nhạc sĩ tài hoa Lý Tuyền từ năm 2007-2009 .

Chấn động nhất là mối tình kéo dài 5 tháng vào năm 2012 với Lapo Elkann - người thừa kế gia tộc Fiat và là cháu của cố chủ tịch câu lạc bộ Juventus . Khi ấy, hình ảnh Chu Châu tự tin xuất hiện trên thảm đỏ Cannes cùng bạn trai tỷ phú đã khiến truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý . Ngoài ra, cô còn có hai mối quan hệ kín tiếng khác với một doanh nhân và diễn viên Trần Sở Hà - con trai của trùm xã hội đen.

Chu Châu và chồng Vương Quân Giai.

Từng trải qua những hào nhoáng, nhưng đến tuổi 37, Chu Châu lại gây bất ngờ khi quyết định kết hôn với Vương Quân Giai, kém cô 2 tuổi . Không phải đại gia đình đám, anh lại có học vấn ấn tượng khi tốt nghiệp Đại học Manchester (Anh), từng giảng dạy tại Đại học Thanh Hoa và là vận động viên cưỡi ngựa cấp quốc gia .

Hiện tại, Chu Châu tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và con gái. Cô chu toàn dành thời gian cho gia đình trong khi vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật . Tháng 3, nữ diễn viên vừa đăng tải bài viết kỷ niệm 5 năm ngày cưới, khẳng định lựa chọn bình dị hiện tại mới là điều cô thực sự cần sau bao thăng trầm .

