Israel 'lên dây cót' lực lượng không quân, cảnh báo cứng rắn với Iran

TPO - Tư lệnh Không quân mới của Israel - tướng Omer Tischler - tuyên bố nước này sẵn sàng triển khai toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu nhằm vào Iran nếu cần thiết.

Phát biểu trên được ông Tischler đưa ra trong bối cảnh Mỹ, Israel và Iran vẫn đang duy trì lệnh ngừng bắn mong manh từ đầu tháng 4.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Iran và sẵn sàng triển khai toàn bộ lực lượng không quân nếu cần thiết”, ông Tischler phát biểu tại buổi lễ nhậm chức.

Ông Tischler sinh năm 1975 tại miền bắc Israel, là một phi công chuyên nghiệp, thăng tiến qua các cấp bậc từ phi công chiến đấu đến chỉ huy.

“Lực lượng không quân sẽ tiếp tục hành động quyết đoán, mạnh mẽ và có trách nhiệm chống lại các mối đe dọa trên mọi mặt trận, ở mọi giai đoạn và với mọi đối thủ”.

Phát biểu tại lễ nhậm chức của ông Tischler, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Tướng Eyal Zamir - cho biết, Israel vẫn “trong tình trạng cảnh giác cao độ trên mọi mặt trận”.

Ông nói rằng quân đội “sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây hại cho Israel”.

Kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, lực lượng không quân Israel đã tiến hành một chiến dịch không kích rộng lớn và liên tục trên nhiều mặt trận, đặc biệt là ở Dải Gaza, Li-băng và Iran.