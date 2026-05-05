Tổng thống Macron nói Mỹ và Liên minh châu Âu đang phí thời gian đe dọa thuế quan

TPO - Sau khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố tăng thuế với ô tô châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa cho rằng châu Âu và Mỹ có những việc quan trọng hơn để làm thay vì lãng phí thời gian vào những lời đe dọa thuế quan.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

Cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế với xe hơi và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) trong tuần này lên 25%, một động thái có thể gây tổn hại hơn nữa cho nền kinh tế toàn cầu giữa bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông.

“Đặc biệt trong giai đoạn địa - chính trị mà chúng ta đang trải qua, các đồng minh như Mỹ và Liên minh châu Âu có những việc tốt hơn nhiều để làm thay vì khuấy động những lời đe dọa gây bất ổn”, ông Macron phát biểu với các phóng viên ở Armenia ngày 5/5.

“Đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân của chúng ta, chúng ta nên gửi thông điệp về sự ổn định và niềm tin”, ông Macron nói. Nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ hy vọng “lý trí sẽ sớm thắng thế”.

Các quan chức thương mại EU và Mỹ dự kiến ​​​​sẽ gặp nhau tại Paris trong ngày 5/5 để thảo luận về vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc EU “không tuân thủ thỏa thuận thương mại mà chúng ta đã hoàn toàn nhất trí”, nhưng không giải thích chi tiết.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đang nổi giận vì phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người cho rằng Mỹ đã bị Iran “làm bẽ mặt” trong vấn đề đàm phán chấm dứt chiến tranh. Sản xuất ô tô đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Đức, vì vậy việc Mỹ tăng thuế sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp của nước này.

Ông Trump sau đó tuyên bố sẽ rút hàng nghìn binh sĩ Mỹ đồn trú khỏi Đức.

Ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đạt được thỏa thuận thương mại vào tháng 7/2025, trong đó quy định mức thuế trần 15% với hầu hết mặt hàng. Tòa án Tối cao Mỹ gần đây ra phán quyết bác bỏ cơ sở pháp lý mà ông Trump sử dụng để áp mức thuế đó.

Ngày 5/5, khi được hỏi tại hội nghị thượng đỉnh EU - Armenia ở Yerevan về nguy cơ tăng thuế, bà von der Leyen nói: “Thỏa thuận là thỏa thuận, và chúng ta đã có một thỏa thuận. Bản chất của thỏa thuận này là sự thịnh vượng, các quy tắc chung và sự đáng tin cậy”.

Bà von der Leyen cho biết “chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản” nếu mọi việc diễn ra không suôn sẻ.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh các thỏa thuận phải được tôn trọng.

Ông nói: “Nếu chúng bị thách thức một lần nữa, mọi thứ sẽ lại phải được xem xét lại”, và cảnh báo rằng “Liên minh châu Âu có những công cụ cần được kích hoạt trong trường hợp đó”.