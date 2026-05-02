Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ áp thuế 25% với xe hơi và xe tải từ Liên minh châu Âu

Bình Giang

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa cho biết Mỹ sẽ tăng thuế quan đối với xe hơi và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% từ tuần tới, gây thêm cú sốc cho nền kinh tế thế giới vào thời điểm mong manh.

ap26121058653804.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 1/5, Tổng thống Trump nói rằng Liên minh châu Âu (EU) “không tuân thủ thỏa thuận thương mại mà chúng ta đã hoàn toàn nhất trí”, mặc dù ông không nêu cụ thể.

Tháng 7/2025, Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhất trí về thỏa thuận thương mại, trong đó quy định mức thuế 15% với hầu hết các mặt hàng.

Cả Mỹ và EU khẳng định cam kết duy trì khuôn khổ thương mại - được gọi là Thỏa thuận Turnberry.

Nhưng tình trạng của thỏa thuận bị đặt dấu hỏi sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng Tổng thống Trump thiếu thẩm quyền pháp lý để tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế và áp thuế với hàng hóa của EU.

Thỏa thuận giữa Mỹ và EU nhất trí mức thuế trần 15% với hàng hóa từ EU, nhưng phán quyết của Tòa án Tối cao đã giảm mức này xuống còn 10%.

“Thỏa thuận là thỏa thuận. Là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, EU kỳ vọng Mỹ sẽ tôn trọng các cam kết đã nêu trong Tuyên bố chung, cũng như EU luôn giữ vững các cam kết của mình. Các sản phẩm của EU phải tiếp tục được hưởng ưu đãi cạnh tranh nhất, không được tăng thuế vượt quá mức trần rõ ràng và toàn diện đã được thỏa thuận trước đó”, Ủy ban châu Âu cho biết sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump đang tiến hành các cuộc điều tra về mất cân bằng thương mại và rủi ro an ninh quốc gia nhằm áp đặt chế độ thuế quan mới, điều cuối cùng có thể khiến thỏa thuận với EU bị phá vỡ.

Giá trị thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa EU và Mỹ đạt 1,7 nghìn tỷ euro (2 nghìn tỷ đô la) năm 2024, tương đương trung bình 4,6 tỷ euro mỗi ngày, theo số liệu của cơ quan thống kê Eurostat của EU.

Bình Giang
Theo AP
