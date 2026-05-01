Ngày đầu nghỉ lễ, áp lực điều trị tại các bệnh viện vẫn ở mức cao

TPO - Chiều 1/5, báo cáo nhanh từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho thấy trong ngày đầu kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, toàn bộ hệ thống cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm công tác khám chữa bệnh và cấp cứu, đặc biệt với các trường hợp tai nạn giao thông.

Ghi nhận trong 24 giờ, từ 7 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 1/5, các bệnh viện đã tổ chức đầy đủ trực 4 cấp theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Tổng số lượt khám, cấp cứu đạt 83.171 trường hợp.

Số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế tính đến sáng 1/5 là 227.541 người, tăng gần 7.000 ca so với cùng thời điểm ngày trước đó, cho thấy áp lực điều trị vẫn ở mức cao nhưng trong tầm kiểm soát.

Các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân 24/24 giờ suốt kì nghỉ lễ.

Đối với các ca nghi liên quan đến tai nạn giao thông, hệ thống y tế đã tiếp nhận 2.836 trường hợp trong ngày đầu nghỉ lễ. Đáng chú ý, tình hình cấp cứu, nhập viện và tử vong nghi do tai nạn giao thông được đánh giá ổn định, không xuất hiện diễn biến bất thường.

Tăng cường giám sát, nhận diện nguy cơ sớm

Trong dịp nghỉ lễ, Bệnh viện Bạch Mai đẩy mạnh công tác đi buồng, theo dõi sát diễn biến người bệnh để kịp thời phát hiện nguy cơ, điều chỉnh chăm sóc phù hợp với từng trường hợp.

Các quy trình an toàn người bệnh tiếp tục được siết chặt, từ sử dụng thuốc, phòng ngừa té ngã, kiểm soát nhiễm khuẩn đến phối hợp xử trí cấp cứu nội viện.

TS. Bùi Minh Thu - Quyền Trưởng phòng Điều dưỡng và Chăm sóc người bệnh, Trung tâm Quản lí chất lượng khám chữa bệnh (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay: “Chúng tôi tăng cường điều dưỡng trực tiếp chăm sóc người bệnh; tổ chức trực giám sát chuyên môn của điều dưỡng trưởng; trực thường trú và trực tiếp của Phòng Điều dưỡng và Chăm sóc người bệnh; đồng thời bố trí lực lượng điều dưỡng sẵn sàng hỗ trợ khi phát sinh nhu cầu đột xuất”.

Tại BV Bạch Mai, thuốc, vật tư y tế, thiết bị chăm sóc, dụng cụ cấp cứu… đều được kiểm tra, bổ sung và sẵn sàng sử dụng.

Tại Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày, công tác tiếp nhận người bệnh được chuẩn bị chu đáo nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt trong những ngày nghỉ.

Điều dưỡng Bùi Hoàng Yến, Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh theo yêu cầu cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch trực an toàn, bố trí đầy đủ các chuyên khoa để duy trì hoạt động khám chữa bệnh, kịp thời tiếp nhận và xử trí người bệnh, góp phần giảm tải cho khu vực cấp cứu.

Song song với đó, các bộ phận cận lâm sàng, đội ngũ điều dưỡng phục vụ người bệnh, công tác an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy cũng được rà soát kĩ lưỡng trước và trong kì nghỉ lễ.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, kết quả trên đạt được nhờ việc triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế trước kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, thực hiện Công điện số 30/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và Công văn số 2989/BYT-KCB của Bộ Y tế, các đơn vị đã chủ động xây dựng phương án trực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và vật tư y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm mọi trường hợp cấp cứu đều được tiếp nhận, xử trí kịp thời, không để xảy ra tình trạng từ chối hoặc chậm trễ. Với các ca cần chuyển tuyến, phải thực hiện sơ cứu ban đầu ổn định, đồng thời thông tin đầy đủ cho người bệnh và thân nhân trước khi chuyển đến cơ sở khác.

Song song với công tác điều trị, các đơn vị y tế được chỉ đạo duy trì lực lượng cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống tai nạn nghiêm trọng, tai nạn hàng loạt hoặc thảm họa đông người. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, tai nạn đuối nước, cũng như bảo đảm an toàn tại các khu du lịch, điểm tập trung đông người được đặc biệt chú trọng trong dịp cao điểm này.

Hệ thống đường dây nóng được duy trì hoạt động 24/24 giờ, bảo đảm khả năng chỉ đạo, điều phối và hỗ trợ chuyên môn khi phát sinh tình huống khẩn cấp. Các cơ sở y tế cũng được yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo nhanh trong trường hợp xảy ra sự cố y tế đặc biệt, nhằm kịp thời xử lí và hạn chế tối đa rủi ro cho người dân.

