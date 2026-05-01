Sức khỏe

Cứu sống bé gái 10 tuổi trước 'cửa tử' viêm cơ tim tối cấp

Vân Sơn

TPO - Bé gái 10 tuổi trước nguy cơ tử vong vì viêm cơ tim tối cấp đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu sống ngoạn mục và phục hồi sau gần hai tuần điều trị tích cực.

Ngày 1/5, PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, trường hợp trên là bé K.L. (10 tuổi, ngụ xã Dầu Tiếng, TP.HCM).

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau một ngày xuất hiện các triệu chứng sốt nhẹ, đau ngực, khó thở và nôn ói. Khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân đã tím tái, rối loạn nhịp tim nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Các bác sĩ đã thực hiện phương pháp ECMO giúp bệnh nhi qua cơn nguy cấp

Chẩn đoán bé bị viêm cơ tim tối cấp kèm rối loạn nhịp thất – một trong những bệnh lý nguy hiểm nhất ở trẻ em với diễn tiến cực nhanh - các bác sĩ lập tức triển khai các biện pháp hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc chống loạn nhịp và đặt máy tạo nhịp tạm thời.

Tuy nhiên, tình trạng của bé không cải thiện. Tim co bóp yếu dần, xuất hiện trụy tim mạch, nguy cơ ngưng tim cận kề. Báo động đỏ được kích hoạt. Các bác sĩ liên chuyên khoa được huy động để triển khai kỹ thuật ECMO – tim phổi nhân tạo, giải pháp cuối cùng nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhi.

Theo PGS Quang, chỉ sau khoảng 20 phút thiết lập ECMO, tuần hoàn của bé bắt đầu ổn định trở lại, làn da dần hồng hào. Tuy nhiên, tim vẫn hoạt động yếu ớt, liên tục rối loạn nhị nên phải phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc trợ tim và hệ thống ECMO.

Không chỉ suy tim, bệnh nhi còn có nguy cơ tổn thương đa cơ quan. Để bảo vệ não và hạn chế biến chứng ở gan, thận, các bác sĩ phải thực hiện đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như hạ thân nhiệt, lọc máu liên tục và theo dõi sát sao từng diễn biến nhỏ nhất.

Nỗ lực của ê kíp điều trị đã đưa bệnh nhi từ 'cõi chết' trở về

Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, những tín hiệu hồi phục bắt đầu rõ rệt. Chức năng tim cải thiện dần, các cơ quan khác ổn định trở lại. Bệnh nhi được cai ECMO thành công, tiếp đó là cai máy thở. Bé tỉnh táo hoàn toàn, không ghi nhận di chứng. Bệnh nhi đã được xuất viện đúng vào ngày kỷ niệm 30/4.

Theo PGS Quang, viêm cơ tim tối cấp là bệnh lý đặc biệt nguy hiểm, có thể khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng do rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch hoặc ngưng tim. “Chỉ những cơ sở y tế chuyên sâu, có đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ đủ năng lực triển khai ECMO mới có thể cứu sống những trường hợp như vậy. Rất may gia đình đã đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời” - ông nói.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ cảnh báo, khi trẻ có các biểu hiện bất thường như mệt mỏi nhiều, đau ngực, khó thở, hồi hộp hoặc ngất, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời là yếu tố quyết định giúp tăng cơ hội sống cho trẻ.

