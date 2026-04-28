Tìm ra ‘thủ phạm’ gây ngộ độc hàng chục học sinh và bảo mẫu ở TPHCM

TPO - Kết quả cấy phân ban đầu cho thấy đa số mẫu âm tính. Tuy nhiên, đã có 1 trường hợp xét nghiệm PCR phát hiện Salmonella spp – tác nhân thường gặp gây ngộ độc thực phẩm.

Chiều 28/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết đã bước đầu xác định tác nhân vi sinh liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận (TP.HCM).

Theo BS Trương Thị Ngọc Phú, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Nhi đồng 2, tính đến 15 giờ cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận 13 trường hợp đến khám liên quan đến vụ việc nói trên, trong đó có 12 ca phải nhập viện điều trị nội trú và 1 ca theo dõi ngoại trú. Tất cả các bệnh nhi hiện trong tình trạng ổn định, đang được điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch. Chưa ghi nhận trường hợp xuất viện tại thời điểm báo cáo.

Đáng chú ý, kết quả cấy phân ban đầu cho thấy đa số mẫu âm tính. Tuy nhiên, đã có 1 trường hợp xét nghiệm PCR phát hiện Salmonella spp – tác nhân thường gặp gây ngộ độc thực phẩm. Đây được xem là căn cứ quan trọng để định hướng nguyên nhân vụ việc, dù ngành chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng xét nghiệm để có kết luận cuối cùng.

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, gồm 23 học sinh và 2 bảo mẫu. Các bệnh nhân có biểu hiện điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm sốt.

Trong số này, có một bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng nặng với sốt cao, mất nước, sốc, co giật và toan chuyển hóa. Sau một ngày điều trị tích cực bằng các biện pháp chống sốc, vận mạch và thở máy, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo trở lại và được cai máy thở.

Hiện phần lớn các trường hợp vẫn đang được điều trị nội trú (23/25 ca) và có diễn tiến ổn định. Ngành y tế TP.HCM đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục theo dõi sát, thực hiện báo cáo nhanh về số ca bệnh, kết quả vi sinh và các biến chứng để kịp thời điều phối điều trị.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy liên tục cần đến cơ sở y tế sớm, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh. Việc bù nước và điện giải đúng cách đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục.

Hiện Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM đã lấy mẫu thực phẩm tại trường để kiểm nghiệm, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguồn lây nhiễm, nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn các vụ ngộ độc tương tự trong môi trường học đường.