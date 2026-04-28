Tướng Mỹ kêu gọi lập ‘mạng lưới tiêu diệt’ kết nối ba đồng minh Đông Á

TPO - Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vừa nêu ra một khái niệm mới, nhằm liên kết năng lực quân sự của Hàn Quốc, Nhật Bản và có thể cả Philippines thành một “kill web” (mạng lưới tiêu diệt), qua đó cho phép phối hợp ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Binh sĩ Mỹ trong chương trình tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn tự do, diễn ra gần khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, ngày 14/3. (Ảnh: Reuters)

Chiến lược này hướng tới việc kết hợp thế mạnh của các đồng minh có hiệp ước với Washington trong khu vực thành hệ thống kết nối thống nhất, phối hợp trên bộ, trên biển, trên không, cũng như không gian vũ trụ, mạng internet và điện từ.

“Chúng ta phải liên kết các năng lực bổ trợ này thành một ‘mạng lưới tiêu diệt’ để tạo ra hiệu ứng tác chiến chung, liên quân và đa miền”, tướng Lục quân Mỹ Xavier Brunson – chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc và Bộ Tư lệnh Lực lượng phối hợp, cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Nhật Japan Times đăng ngày 28/4.

“Mạng lưới tiêu diệt” là khái niệm về xây dựng hệ thống xác định và tấn công mục tiêu nhanh hơn, linh hoạt hơn. Nó dựa trên mạng lưới trong đó bất kỳ cảm biến nào, như vệ tinh, máy bay không người lái hay binh sĩ, đều có thể truyền dữ liệu thời gian thực cho bất kỳ phương tiện tấn công nào, bao gồm máy bay, tàu chiến hoặc hệ thống tên lửa, từ đó mang lại cho chỉ huy nhiều phương án ứng phó với mối đe dọa.

Ví dụ, cảm biến không gian của đối tác có thể phát hiện tàu của đối phương, trong khi trạm radar mặt đất theo dõi chuyển động của nó và đối tác khác thực hiện nhiệm vụ phản ứng.

Bất kỳ tình huống khủng hoảng lớn nào trong khu vực cũng có khả năng kéo theo cả Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo ông Brunson, bài toán đặt ra là liệu ba nước đã được tổ chức để cùng phản ứng hay vẫn phải vội vàng phối hợp sau khi có chuyện xảy ra.

Phát biểu của tướng Brunson cho thấy sự chuyển dịch trong cách Lầu Năm Góc nhìn nhận khu vực. Thay vì coi bán đảo Triều Tiên là một mặt trận riêng lẻ tập trung vào răn đe Triều Tiên, khu vực này hiện được xem là một trung tâm quan trọng trong mạng lưới phòng thủ rộng lớn hơn dọc theo “chuỗi đảo thứ nhất”, kéo dài từ Nhật Bản tới Borneo.

Ý tưởng này kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường chia sẻ tình báo, bảo trì và hỗ trợ trang thiết bị Mỹ ngay trong khu vực.

“Không liên minh nào của Mỹ có thể tồn tại một cách tách biệt. Khi kết nối chúng lại, bạn tạo ra sức mạnh lớn hơn, khiến đối phương không còn trục duy nhất nào để đối phó”, ông Brunson nói.

Nhật Bản và Philippines tỏ ra nhiệt tình với các cơ chế hợp tác an ninh đa phương, trong khi Hàn Quốc dù đang củng cố quan hệ ba bên với Mỹ và Nhật vẫn thận trọng hơn, do lo ngại phản ứng từ Trung Quốc.

Năm ngoái, ông Brunson từng gây chú ý khi kêu gọi xem xét lại vị thế chiến lược của Hàn Quốc, nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước này cùng Nhật Bản và Philippines trong “tam giác chiến lược” của khu vực.

Theo ông, chỉ cần “lật ngược” bản đồ khu vực quanh bán đảo Triều Tiên, người ta sẽ không còn coi nơi đây là một tiền đồn xa xôi, mà nhận ra rằng Mỹ đang hoạt động ngay bên trong “chuỗi đảo thứ nhất”, trong phạm vi vùng chống tiếp cận/chống xâm nhập của đối phương và ngay trên lục địa châu Á.

Trong khi đó, Philippines mang lại khả năng tiếp cận chiến lược, nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Từ các địa điểm như đảo Luzon, các hệ thống trên bộ như tên lửa chống hạm Typhon và NMESIS có thể đe dọa tàu đối phương từ bờ - đóng góp được coi là mang tính quyết định chiến lược.