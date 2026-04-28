Nhịp tim 'phi nước đại', bệnh nhân đối mặt nguy cơ đột tử

Vân Sơn

TPO - Những cơn tim đập nhanh tới 150–170 lần/phút, kéo dài nhiều năm khiến người phụ nữ tại TP.HCM đối mặt nguy cơ biến chứng tim mạch nghiêm trọng. Khi nhập viện, bệnh đã tiến triển nặng, tiềm ẩn nguy cơ đột tử.

Ngày 28/4, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, TPHCM cho biết, các bác sĩ khoa Nội Tim mạch 2 thời gian gần đây liên tục tiếp nhận những trường hợp rối loạn nhịp tim phức tạp, trong đó nhiều bệnh nhân nhập viện khi bệnh đã kéo dài và có dấu hiệu tiến triển nặng.

Một trong những trường hợp điển hình là bà N.T.T. (58 tuổi, ngụ tại TP.HCM). Trước khi nhập viện, bà đã trải qua nhiều năm sống chung với các cơn tim đập nhanh bất thường. Ban đầu, bà T. chỉ cảm thấy hồi hộp, mệt mỏi thoáng qua nên chủ quan. Tuy nhiên, theo thời gian, các cơn nhịp nhanh xuất hiện dày hơn, kéo dài hơn, khiến bà mất ngủ, suy giảm sức khỏe và phải phụ thuộc vào thuốc.

dot-tu.png
Các bác sĩ đốt điện sinh lý triệt tiêu ổ phát xung bất thường gây rối loạn nhịp cho bệnh nhân

Có thời điểm, nhịp tim của bà T. tăng lên 150–170 lần mỗi phút. Đây là mức nguy hiểm có thể gây rối loạn huyết động, làm tăng nguy cơ suy tim và các biến chứng tim mạch nghiêm trọng (nhịp tim của người trưởng thành bình thường chỉ khoảng 60 đến 80 lần mỗi phút).

Theo ThS.BS Ngô Hàng Vinh, Trưởng khoa Nội Tim mạch 2, đây là dạng nhịp nhanh nhĩ, một loại rối loạn nhịp phức tạp. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với tình trạng hở van tim, suy tim, thậm chí biến chứng nặng hơn dẫn tới đột tử.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phương pháp triệt đốt điện sinh lý cho bệnh nhân. Ê kíp điều trị đã xác định chính xác vị trí gây rối loạn nhịp trong tim của bà T. từ đó can thiệp đốt điện sinh lý loại bỏ ổ phát xung bất thường.

Sau can thiệp, nhịp tim của bệnh nhân dần trở về bình thường, sức khỏe bình phục tốt.

BS Vinh cho biết, không chỉ riêng bà T. nhiều bệnh nhân khác cũng nhập viện trong tình trạng tương tự với các biểu hiện như hồi hộp, trống ngực, khó thở, chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngất xỉu. Đáng lo ngại, các cơn nhịp nhanh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, kể cả khi đang làm việc, ngủ hoặc di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đột tử.

dot-tu-4895.jpg
Sau can thiệp, nhịp tim người bệnh đã trở lại bình thường, sức khỏe bình phục tốt

Trước đây, phần lớn các trường hợp rối loạn nhịp tim được điều trị bằng thuốc hoặc can thiệp cấp cứu như sốc điện để cắt cơn. Tuy nhiên, phương pháp này không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ khiến bệnh dễ tái phát. Nhiều bệnh nhân phải sống trong vòng luẩn quẩn: nhập viện – điều trị – tái phát, kéo dài suốt nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Theo BS Vinh, bước ngoặt trong điều trị rối loạn nhịp tim đã đến từ khi các kỹ thuật tim mạch hiện đại, đặc biệt là khảo sát và triệt đốt điện sinh lý được triển khai. Sau khi được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như Holter điện tim, bệnh nhân được chỉ định khảo sát điện sinh lý tim. Dựa trên kết quả này, ê-kíp tiến hành triệt đốt bằng năng lượng sóng cao tần để loại bỏ vùng mô gây rối loạn nhịp, điều trị tận gốc, giảm nguy cơ tái phát, ít xâm lấn, thời gian thực hiện nhanh và phục hồi sớm. Người bệnh thường có thể xuất viện sau 12–24 giờ và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Các chuyên gia cảnh báo, rối loạn nhịp tim đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người trung niên, cao tuổi hoặc những người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Khi có biểu hiện tim đập nhanh hoặc chậm bất thường, hồi hộp, khó thở, chóng mặt hay ngất, người bệnh cần thăm khám sớm, tránh biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy tim, bệnh cơ tim hoặc đột tử.

#Rối loạn nhịp tim nguy hiểm #Điều trị rối loạn nhịp bằng triệt đốt điện sinh lý #Nguy cơ đột tử tim mạch #Các biểu hiện tim đập nhanh bất thường #Tiến bộ trong điều trị bệnh tim mạch

