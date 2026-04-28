Nữ diễn viên đóng vai bị cưỡng bức, phân xác

TPO - Nhật Ý đảm nhận vai Sa trong "Heo năm móng", tác phẩm dẫn đầu doanh thu phòng vé dịp cuối tuần. Nhật Ý cho biết cô trải qua nhiều thử thách khi đóng vai cô gái chịu bi kịch, chết oan rồi trở thành nỗi ám ảnh tại khu vực mộ Cô Năm Hợi.
Khi nhận lời tham gia dự án, Nhật Ý cho biết cô bị thuyết phục bởi kịch bản kết hợp yếu tố linh dị và góc khuất con người. Nữ diễn viên nói đây không chỉ là phim kinh dị đơn thuần mà còn có yếu tố văn hóa Việt Nam, mang thông điệp riêng. “Khi trao đổi về nhân vật Sa, tôi thấy rất hứng thú vì đây là dạng vai mình muốn thử”, cô chia sẻ.
Sa là nhân vật khác biệt so với những vai Nhật Ý từng đảm nhận trước đó. Để nhập vai, cô phải học điệu múa Apsara, rèn cách di chuyển và kiểm soát hình thể để trở nên xa lạ với chính mình. Những biểu cảm gương mặt cũng được tập luyện theo hướng quái dị, bí ẩn.