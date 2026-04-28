Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Nữ diễn viên đóng vai bị cưỡng bức, phân xác

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Nhật Ý đảm nhận vai Sa trong "Heo năm móng", tác phẩm dẫn đầu doanh thu phòng vé dịp cuối tuần. Nhật Ý cho biết cô trải qua nhiều thử thách khi đóng vai cô gái chịu bi kịch, chết oan rồi trở thành nỗi ám ảnh tại khu vực mộ Cô Năm Hợi.

Heo năm móng đang là cái tên thu hút phòng vé dịp cuối tuần, khi tạm dẫn đầu doanh thu với khoảng 47 tỷ đồng. Trong đó, diễn viên Nhật Ý được chú ý nhờ vai Sa - cô gái chịu bi kịch xâm hại, sát hại rồi chết oan. Sau biến cố, nhân vật trở thành nỗi ám ảnh với người dân sống gần khu mộ Cô Năm Hợi.
Khi nhận lời tham gia dự án, Nhật Ý cho biết cô bị thuyết phục bởi kịch bản kết hợp yếu tố linh dị và góc khuất con người. Nữ diễn viên nói đây không chỉ là phim kinh dị đơn thuần mà còn có yếu tố văn hóa Việt Nam, mang thông điệp riêng. “Khi trao đổi về nhân vật Sa, tôi thấy rất hứng thú vì đây là dạng vai mình muốn thử”, cô chia sẻ.
Nhật Ý nói cô tìm cách chạm tới nỗi đau từ bên trong thay vì chỉ thể hiện hình thức bên ngoài. Cô cho rằng khi bản thân thật sự cảm thấy ghê rợn trước bi kịch oan khuất gây ám ảnh của nhân vật, cảm xúc mới đủ chân thật để đưa lên màn ảnh.
Quá trình hóa trang là thử thách lớn nhất của Nhật Ý. Cô nhớ lại mỗi lần nhìn vào gương đều thấy hai con mắt mình “như quỷ”, đến mức bản thân cũng sợ. Cô hóa thân vào nhân vật đủ lâu đến mức khi rời phim trường về nhà mới nhận ra bản thân khác hẳn ngày thường.
Những cảnh quay của phim chủ yếu diễn ra vào ban đêm, cộng thêm lớp hóa trang phức tạp khiến quá trình làm việc kéo dài. Nhật Ý kể có những hôm quay xong cô phải tắm suốt hai tiếng đồng hồ để sạch lớp hóa trang.
Sa là nhân vật khác biệt so với những vai Nhật Ý từng đảm nhận trước đó. Để nhập vai, cô phải học điệu múa Apsara, rèn cách di chuyển và kiểm soát hình thể để trở nên xa lạ với chính mình. Những biểu cảm gương mặt cũng được tập luyện theo hướng quái dị, bí ẩn.
Nhật Ý là diễn viên đóng phim hai mùa 30/4 liên tiếp, trước đó là vai Ba Hiếu ở Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Nữ diễn viên nói cô trân trọng cơ hội làm việc cùng những diễn viên nhiều kinh nghiệm như Thái Hòa, Quang Tuấn, gần đây là NSƯT Thanh Thủy, Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát...
Sau Heo năm móng, Nhật Ý mong được thử sức với nhiều dạng vai khác nhau thay vì đóng khung trong hình tượng kinh dị. Cô cho biết luôn trân trọng từng cơ hội, xem đó là động lực cố gắng hơn ở những dự án tiếp theo. “Khi được tin tưởng trao cơ hội, tôi luôn làm hết sức. Niềm tin của người khác phải được đáp lại bằng nỗ lực của bản thân", Nhật Ý chia sẻ thêm.

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe