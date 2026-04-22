Văn hóa

Sở Văn hóa Thể thao TPHCM làm việc với Jun Pham về MV gợi dục

Trạch Dương
TPO - Sau khi MV "Truth or Dare" gây tranh cãi vì loạt hình ảnh bị cho là gợi dục, Jun Phạm cho biết đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chủ động gỡ sản phẩm khỏi YouTube, xóa toàn bộ nội dung quảng bá và tiếp tục rà soát các bài đăng liên quan trên mạng xã hội.

Ngày 21/4, công ty quản lý của Jun Phạm cập nhật diễn biến vụ cơ quan chức năng xử lý MV Truth or Dare, sau khi sản phẩm gây tranh luận vì một số hình ảnh bị cho là phản cảm, gợi dục.

Jun Phạm có buổi làm việc chính thức với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM. Nam nghệ sĩ cho biết ê-kíp chủ động triển khai biện pháp xử lý sau khi nhận ý kiến trái chiều. MV Truth or Dare được gỡ khỏi kênh YouTube chính thức của Jun Phạm từ 21h ngày 9/4.

“Chúng tôi đã chủ động ẩn và gỡ bỏ toàn bộ bài đăng, hình ảnh, cũng như các đoạn quảng bá (teaser/trailer) liên quan trên tất cả kênh mạng xã hội thuộc quyền quản lý của nghệ sĩ và công ty”, thông báo nêu.

Jun Phạm cho biết đã làm việc với Sở Văn hóa Thể thao TPHCM về việc xử lý MV gợi dục.

Nam nghệ sĩ cho biết đang tiếp tục rà soát và liên hệ với các bên đăng tải về MV để gỡ bỏ các hình ảnh, nội dung liên quan.

Về quá trình xử lý, đại diện của Jun Phạm cho rằng việc kiểm soát triệt để cần thêm thời gian và sự đồng thuận từ nhiều bên để đạt được hiệu quả xử lý cao nhất. Do phạm vi lan truyền trên không gian mạng rất rộng, ê-kíp không thể tiếp cận trực tiếp từng cá nhân, tổ chức. Phía nam nghệ sĩ kêu gọi cộng đồng đang lưu trữ hoặc đăng tải nội dung phái sinh, cắt ghép từ MV Truth or Dare hỗ trợ gỡ bỏ.

Ngày 9/4, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thẩm định MV Truth Or Dare của ca sĩ Jun Phạm sau những tranh cãi liên quan đến các hình ảnh bị cho là mang ẩn ý gợi dục. Quá trình xem xét hiện bao gồm việc đánh giá nội dung, lấy ý kiến Hội đồng nghệ thuật, các cơ quan chức năng và chuyên gia liên quan.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhấn mạnh các MV phát hành trên môi trường mạng vẫn chịu sự điều chỉnh của pháp luật, gồm quy định về nghệ thuật biểu diễn, an ninh mạng và sở hữu trí tuệ. Dẫn chiếu Nghị định 144/2020/NĐ-CP, cơ quan này cho biết pháp luật nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh, âm thanh, động tác hoặc hình thức biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Liên quan vấn đề phân loại độ tuổi, Sở cho biết hiện chưa có quy định cụ thể về việc gắn nhãn độ tuổi đối với sản phẩm âm nhạc phát hành trên nền tảng số.

Truth Or Dare là MV đánh dấu sự trở lại của Jun Phạm. Tuy nhiên, sản phẩm nhanh chóng gây tranh luận vì hình ảnh bị khán giả đánh giá gợi dục. Các cảnh quay từ khoảng phút 2:30 với concept “bữa tiệc sashimi” trở thành tâm điểm chỉ trích và lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng sự lột xác hình ảnh của Jun Phạm là táo bạo nhưng gây tranh cãi về tính phù hợp.

Ca khúc mang màu sắc Latin quyến rũ, nhưng bị đánh giá kén tai, khó tiếp cận số đông. Sự kết hợp giữa hình ảnh gây tranh cãi và âm nhạc chưa đủ sức hút khiến MV không đạt hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng, thậm chí nhận nhiều phản ứng tiêu cực.

#Xử lý tranh cãi về MV gợi dục #Chủ động gỡ bỏ nội dung mạng xã hội #Quản lý nội dung trên nền tảng số #Thẩm định và kiểm duyệt nội dung nghệ thuật #Ảnh hưởng của nội dung gây tranh cãi đến hình ảnh nghệ sĩ #Pháp luật về nội dung số và sở hữu trí tuệ #Phản ứng cộng đồng về hình ảnh gợi dục trong MV #Sự trở lại của Jun Phạm và phản ứng dư luận #Quản lý nội dung nghệ thuật trên môi trường mạng

