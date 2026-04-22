Pháp luật

Google News

Vay tín dụng đen 20 triệu, người phụ nữ phải trả hơn 400 triệu đồng

Nguyễn Dũng
TPO - Từ khoản vay ban đầu 20 triệu, một phụ nữ đã rơi vào vòng xoáy của tín dụng đen với cách tính lãi chồng lãi, nên liên tục phải vay khoản mới để trả nợ cũ, cuối cùng phải trả hơn 400 triệu đồng.

Clip công an lấy lời khai Hoàng Đức Huy.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Đức Huy (SN 2001, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

​Trước đó vào ngày 27/3, Tổ tuần tra 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Huy cùng một đối tượng khác do có biểu hiện nghi vấn. Qua làm việc, lực lượng chức năng phát hiện Huy có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng.

2916246479927152668-2.jpg
Công an đọc quyết định khởi tố đối với Hoàng Đức Huy.

Theo điều tra, từ khoảng tháng 4–5/2025, Huy tổ chức cho vay tiền dưới hình thức tiền góp ngày. Cụ thể: Người vay liên hệ qua điện thoại, sau đó thỏa thuận và nhận tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Để che giấu lãi suất cao, Huy không giữ giấy tờ tài sản mà thu thêm các khoản như “phí dịch vụ”, “tiền cà phê”, “tiền đi lại”...

​Điển hình, với trường hợp bà N.T.K.C, Huy thực hiện 47 khoản cho vay theo hình thức “đáo hạn dây chuyền”. Từ khoản vay ban đầu 20 triệu đồng, do lãi suất cao và cách tính lãi chồng lãi, người vay liên tục phải vay mới để trả nợ cũ.

​Cơ quan điều tra xác định lãi suất Huy áp dụng khoảng 1%/ngày (tương đương 365%/năm), gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định pháp luật. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 402 triệu đồng. Ngoài ra, Huy còn cho vay “đứng” với số tiền lớn, thu lãi định kỳ 5 ngày/lần khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy nợ nần kéo dài.

​Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

#Tín dụng #tín dụng cho vay #Tín dụng đen #Đường dây tín dụng đen và vay lãi nặng #Phá vụ án tín dụng đen #Chống tội phạm tín dụng đen #Công an #Công an TPHCM #CSĐT #Cảnh sát hình sự

