Bê bối quay lén: Quan chức hạt nhân Mỹ bị áp giải khỏi Lầu Năm Góc sau video gây sốc

TPO - Một bê bối an ninh nghiêm trọng đang làm rung chuyển Washington khi ông Andrew Hugg, quan chức phụ trách an toàn hạt nhân và hóa học của quân đội Mỹ, bị cho là đã bị áp giải khỏi Lầu Năm Góc sau khi xuất hiện trong một đoạn video quay lén, nơi ông bị cáo buộc tiết lộ thông tin nhạy cảm cho một người lạ, nhiều hãng tin đưa tin sáng nay 22/4.

Đoạn video do nhà báo điều tra James O’Keefe công bố nhanh chóng lan rộng, kéo theo những câu hỏi lớn về mức độ bảo mật trong các cơ quan nhạy cảm nhất của Mỹ. Dù một số chi tiết chưa được xác minh độc lập, quân đội Mỹ xác nhận ông Hugg đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Quỹ Báo chí Công dân (CJF), một tổ chức phi chính phủ của Mỹ được thành lập với mục đích thúc đẩy sự thật và minh bạch trong đời sống công cộng, tập trung vào việc hỗ trợ giáo dục, báo chí điều tra, các sáng kiến pháp lý và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, đã đăng tải vụ “camera giấu kín” của nhà báo Mỹ O’Keefe.

Quan chức hạt nhân Mỹ Andrew Hugg trong vụ camera giấu kín tiết lộ nhiều thông tin nhạy cảm liên quan vũ khí hạt nhân, Iran, Ukraine... Ảnh: CJF.

Chân dung mờ nhạt của “người gác cổng hạt nhân” và những phát ngôn gây chấn động trong video quay lén

Ông Hugg giữ vai trò đứng đầu bộ phận đảm bảo an toàn hạt nhân-hóa học trong quân đội Mỹ. Đây là vị trí không trực tiếp ra lệnh sử dụng vũ khí, nhưng đóng vai trò then chốt trong việc giám sát độ an toàn và độ tin cậy của hệ thống, hãng tin Nga RT đưa tin.

Một tài khoản LinkedIn được cho là của ông Hugg (hiện đã bị xóa) cho thấy ông có chuyên môn sâu trong các hoạt động liên quan vận hành và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Hồ sơ này từng mô tả ông sở hữu “kỹ năng đa dạng”, với trọng tâm là lĩnh vực hạt nhân. Sự biến mất nhanh chóng của dấu vết trực tuyến càng làm dấy lên nghi vấn về mức độ nghiêm trọng của vụ việc, báo Ấn Độ Hindustan Times nhận định.

Trong đoạn ghi hình, ông Hugg bị cho là đã thảo luận công khai về nhiều chủ đề tuyệt mật. Ông đề cập quy trình ra quyết định phóng vũ khí hạt nhân, mô tả một hệ thống phản ứng nhanh có thể kích hoạt sau khi các bước xác minh hoàn tất, bất kể thông điệp được chuyển đến bằng cách nào.

Đáng chú ý, ông còn khẳng định Mỹ vẫn sở hữu các tác nhân thần kinh, loại vũ khí hóa học bị kiểm soát nghiêm ngặt, và kể lại một vụ việc được cho là liên quan một nhà hóa học quân đội tử vong do phơi nhiễm, báo Anh Daily Express đưa tin.

Bên cạnh đó, ông Hugg đưa ra những nhận định gây tranh cãi về xung đột với Iran, bao gồm khả năng Mỹ nhắm mục tiêu vào lãnh đạo tối cao của nước này như ông Mojtaba Khamenei. Ông cũng bị ghi lại khi thừa nhận có thương vong dân sự trong các cuộc tấn công, dù gọi đó là “không chủ ý”.

Không dừng lại ở lĩnh vực quân sự, ông Hugg còn cáo buộc tham nhũng tràn lan tại Ukraine, cho rằng các quan chức nước này đã biển thủ tiền viện trợ của Mỹ để phục vụ đời sống cá nhân xa hoa.

Video quay lén quan chức hạt nhân Mỹ Andrew Hugg tiết lộ nhiều thông tin nhạy cảm của Mỹ cho người lạ. Video: CJF/James O’Keefe.

“Cái bẫy” quen thuộc và tranh cãi về tính xác thực

Sự việc này tiếp tục kéo dài làn sóng tranh cãi quanh các “chiến dịch cài bẫy” do nhà báo Mỹ James O’Keefe thực hiện, nhắm vào các quan chức chính phủ Mỹ. Trước đó, một nhân viên thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bị đình chỉ công tác sau khi bị ghi hình bí mật, trong đó người này tiết lộ thông tin nhạy cảm liên quan công tác bảo vệ Phó Tổng thống JD Vance.

Phương thức tác nghiệp của nhà báo O’Keefe và tổ chức truyền thông của ông là cử phóng viên, có thể là một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, tiếp cận mục tiêu thông qua các cuộc gặp cá nhân để ghi lại phát ngôn không chính thức. Phương thức này tiếp tục gây tranh cãi. Chính ông Hugg trong đoạn video cũng thừa nhận một cách mỉa mai rằng “cách dễ nhất để thu thập thông tin tình báo là cử một cô gái xinh đẹp tiếp cận mục tiêu”, hãng tin Hà Lan BNO News đưa tin.

Sau khi video được công bố, người phát ngôn quân đội Mỹ Cynthia O. Smith xác nhận, ông Hugg đã bị đình chỉ để phục vụ một cuộc điều tra toàn diện. Một số nguồn tin còn nói rằng, ông đã bị hộ tống rời khỏi Lầu Năm Góc.

Tuy nhiên, giới phê bình từ lâu đã đặt câu hỏi về độ tin cậy của các sản phẩm điều tra từ nhà báo O’Keefe, cho rằng nội dung có thể bị chỉnh sửa có chọn lọc nhằm phục vụ mục tiêu chính trị. Năm 2023, ông O’Keefe rời tổ chức Project Veritas sau những bê bối nội bộ và thành lập nền tảng truyền thông riêng tên là OMG.

Trụ sở Bộ Chiến tranh Mỹ - Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao. Nguồn: Hindustan Times.