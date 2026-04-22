Đại sứ Trung Quốc: Tăng tốc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung ở mức độ cao hơn

TP - Trao đổi với phóng viên ngày 21/4, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ khẳng định, lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước đã nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới phát triển lành mạnh, ổn định, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn.

Ba tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc các năm 2023, 2025 và 2026 đều đề cập Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nhưng nội dung xây dựng có sự tăng tiến, tăng tốc rõ rệt, Đại sứ Hà Vĩ nói. Tuyên bố chung năm 2023 là “hai bên nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”. Tuyên bố chung năm 2025 là thúc đẩy xây dựng Cộng đồng, còn tuyên bố chung năm 2026 (được đưa ra ngày 17/4, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình) là “thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới”, Đại sứ Hà Vĩ nói.

Theo Đại sứ Trung Quốc, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai không chỉ bảo đảm tính vững vàng, chắc chắn mà còn tranh thủ từng giây từng phút tăng cường hợp tác thực chất, sâu rộng, trên mọi lĩnh vực, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Như trong chuyến thăm lần này, hai bên đã ký 32 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Tuyên bố chung năm 2026 không chỉ nhấn mạnh việc “đẩy nhanh xây dựng”, “không ngừng thúc đẩy Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả”, “tiến triển tích cực hơn nữa”, mà còn đề cập xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai cấp độ khu vực và toàn cầu.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Mekong-Lan Thương, ủng hộ tổ chức tốt Hội nghị cấp cao Mekong-Lan Thương lần thứ 5, phối hợp tốt trên vai trò Đồng chủ trì Hợp tác Mekong-Lan Thương, chung tay xây dựng hợp tác Mekong-Lan Thương phiên bản 2.0, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai vì hòa bình, thịnh vượng giữa các nước Mekong-Lan Thương. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ các sáng kiến lớn như xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu, Sáng kiến Văn minh toàn cầu và Sáng kiến Quản trị toàn cầu, cùng ứng phó các thách thức mang tính toàn cầu. “Cần phản đối chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa đa phương, trật tự thế giới công bằng, cất cao tiếng nói đa phương, của phương Nam toàn cầu, của cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại”, Đại sứ Hà Vĩ nói.

Kết nối cơ sở hạ tầng là trọng tâm hợp tác

Đại sứ Hà Vĩ nhận định, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có 3 điểm chưa từng có, gồm tần suất tiếp xúc cấp cao dày đặc chưa từng có, thành quả hợp tác thực chất nhiều chưa từng có và nhịp độ giao lưu nhân văn/nhân dân cao chưa từng có.

Ngoài các điểm sáng trong thương mại, đầu tư, hai nước sẽ tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản then chốt, an ninh hạt nhân, kết nối điện với Trung Quốc, tài chính-tiền tệ, khoa học công nghệ, chế biến-chế tạo, và đặc biệt trong các lĩnh vực mới nổi như năng lượng xanh, xe điện, trí tuệ nhân tạo (AI)… “Cần đi sâu vào ứng dụng AI, big data (dữ liệu lớn). Ngày 17/4, tại Quảng Tây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới AI Trung Quốc-ASEAN, đeo kính AI trải nghiệm thực tế”, Đại sứ Hà Vĩ nói. Trước đó, Hà Nội và Quảng Tây đã ký Bản ghi nhớ về việc cùng nghiên cứu xây dựng Trung tâm Hợp tác ứng dụng AI Việt Nam-Trung Quốc.

Theo Đại sứ Trung Quốc, hiện nay, trọng tâm hợp tác vẫn là kết nối cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường sắt. “Đường sắt cao tốc đã trở thành từ khóa nóng, xuất hiện nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm tân khu Hùng An, đô thị tương lai của Trung Quốc, và điều đáng nói là sau khi xuống máy bay, lãnh đạo Việt Nam đã đi tàu hỏa tới đó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đi đường sắt cao tốc từ Bắc Kinh tới Quảng Tây, qua 5 tỉnh thành với hành trình gần 2.500 km trong hơn 10 giờ, trực tiếp cảm nhận nhịp đập phát triển của đường sắt Trung Quốc”, Đại sứ nói.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ tại buổi họp báo ngày 21/4 ở Hà Nội .Ảnh: Thái An

Tuy nhiên, tiêu chuẩn đường sắt của Việt Nam và Trung Quốc còn có những khác biệt, hạn chế việc đi lại, giao thương giữa hai nước, Đại sứ Hà Vĩ nhận định. Trong chuyến thăm, hai bên đã thống nhất thúc đẩy sự liên thông giữa khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” với Sáng kiến Vành đai-Con đường; nhất trí tăng cường liên kết các tuyến đường sắt nối với Trung Á và châu Âu, nâng cao sản lượng vận chuyển hàng hóa, đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông gồm đường sắt, đường bộ và hệ thống cửa khẩu, hướng tới đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm nhấn mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Coi đường sắt là quốc mạch Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, các chuyên gia Trung Quốc nhận định, để thịnh vượng vừa nhanh vừa bền vững, phải phát triển giao thông vận tải, trong đó có vận tải đa phương thức, coi đường sắt là quốc mạch, lấy đường sắt làm mũi nhọn tiên phong, lấy đường sắt cao tốc, đường sắt xuyên Á (Côn Minh-Lào-Thái Lan-Malaysia-Singapore) làm trọng tâm; thúc đẩy kết nối khu vực và thu được nhiều lợi ích kinh tế và chính trị. Trung Quốc sẽ tham gia sâu rộng hơn vào các dự án đường sắt, trong đó có đường sắt cao tốc ở nước ngoài, nhất là những nước đã và sẽ tham gia Sáng kiến Vành đai-Con đường, nhằm định vị nước này ở trung tâm thương mại khu vực và toàn cầu. Ngay từ năm 2014, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tuyên bố: “Trung Quốc rất coi trọng các dự án đường sắt, đường cao tốc nối Trung Quốc với các nước láng giềng. Các dự án này sẽ được ưu tiên xem xét trong việc lập kế hoạch và thực hiện Sáng kiến Vành đai-Con đường”.

Hai bên đã hoàn thành trước thời hạn dự án viện trợ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, ký kết thỏa thuận hỗ trợ lập quy hoạch các tuyến Đồng Đăng-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng. Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác với Việt Nam về nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực công nghiệp trong lĩnh vực đường sắt. “Không chỉ là kết nối vật lý cơ sở hạ tầng mà đó là điểm tựa then chốt xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai”, Đại sứ Hà Vĩ nói.

Việc tăng tốc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai còn bao gồm phát triển kinh tế-thương mại thông qua du lịch; củng cố tình hữu nghị truyền thống thông qua giao lưu nhân văn; giảm nhập siêu của Việt Nam thông qua Trung Quốc khuyến khích Việt Nam tăng xuất khẩu sản phẩm chất lượng cao; tăng cường hợp tác an ninh-quốc phòng thông qua đẩy mạnh giao lưu, diễn tập chung, tăng năng lực phối hợp tuần tra chung, huấn luyện chung, khởi động đối thoại hải quân hai nước, đào tạo nguồn nhân lực quân sự, đối phó các thách thức an ninh phi truyền thống, xây dựng hệ thống bảo vệ an ninh toàn vùng biên giới, ASEAN, Mekong…, Đại sứ Hà Vĩ nhận định.

​