Cảnh sắc ấn tượng những khúc cua như dải lụa trên 'Con đường Hạnh phúc'

Con đường Hạnh Phúc được khởi công ngày 10/9/1959 và hoàn thành vào 20/3/1965, sau gần 6 năm thi công giữa địa hình hiểm trở của cao nguyên đá. Để hoàn thành con đường phải mất tới hơn 2,2 triệu ngày công, hàng vạn thanh niên xung phong và dân công đã treo mình trên vách núi, dùng công cụ thô sơ phá đá, mở đường, làm nên kỳ tích về ý chí và sức người. Công trình ghi dấu sự hy sinh của 14 thanh niên xung phong cùng nhiều người mang thương tật suốt đời. Con đường không chỉ phá thế cô lập của vùng cực Bắc, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế – xã hội, đưa ánh sáng văn minh đến với đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.