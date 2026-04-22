ABBOTT đồng hành cùng Việt Nam hướng tới lão hoá khoẻ mạnh

Suy giảm khối cơ, giảm khả năng vận động theo tuổi đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống, thúc đẩy nhu cầu chăm sóc sức khoẻ chủ động. Xu hướng này đang dần được thúc đẩy trong thực tiễn, với sự đồng hành của Abbott thông qua nhiều sáng kiến về lão hoá khoẻ mạnh.

Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi thay đổi theo hướng quản lý dài hạn

Ở tuổi ngoài 60, ông Trần Anh Tuấn bắt đầu cảm nhận rõ những dấu hiệu sức khoẻ thay đổi liên quan đến tuổi tác như đau đầu gối khi thời tiết giao mùa.

Ngay cả với những người mới ngoài 50 như bà Đồng Thị Hương (Hà Nội), sức khoẻ cũng đã bắt đầu có dấu hiệu đi xuống khi những cơn ốm vặt và đau mỏi xuất hiện thường xuyên hơn.

Những trải nghiệm đời thường này phản ánh rõ một thực tế: quá trình suy giảm khối cơ do lão hoá. Sự suy giảm này còn kéo theo nhiều hệ lụy sức khoẻ như suy giảm sức đề kháng, rối loạn chuyển hoá và tăng nguy cơ té ngã. Đây là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất khả năng vận động độc lập và gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người cao tuổi.

Theo thống kê, khoảng 60% người cao tuổi tại Việt Nam có sức khoẻ từ yếu đến rất yếu, gây nên một áp lực không nhỏ cho hệ thống y tế và an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, việc chuyển dịch sang mô hình chăm sóc sức khoẻ chủ động đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Theo định hướng tại Nghị quyết 282 của Chính phủ, chăm sóc sức khoẻ toàn dân cần được triển khai theo hướng dự phòng, liên tục trong suốt vòng đời, trong đó người cao tuổi là nhóm ưu tiên. Mục tiêu đặt ra là từng bước bảo đảm người dân được khám sức khoẻ định kỳ, tiến tới sàng lọc miễn phí hằng năm nhằm phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý và can thiệp kịp thời.

Phát biểu tại Lễ Phát động Ngày Sức khoẻ toàn dân, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh ngành y tế đang đối mặt với nhiều thách thức như gia tăng bệnh không lây nhiễm, già hoá dân số và các vấn đề về dinh dưỡng, sức khoẻ tâm thần.

Trong bối cảnh đó, định hướng trọng tâm là chuyển từ khám bệnh, chữa bệnh sang quản lý sức khoẻ chủ động, dài hạn, với ưu tiên dự phòng sớm nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Đồng hành thúc đẩy chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi

Với hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Abbott đang tích cực đóng góp vào quá trình chuyển dịch nói trên thông qua các giải pháp chăm sóc sức khoẻ toàn diện, bao gồm dinh dưỡng, dược phẩm, chẩn đoán và thiết bị y tế. Trong đó, lão hoá khoẻ mạnh là một trụ cột trong chiến lược hợp tác giữa Abbott và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Từ đầu năm 2026, hai bên đã phối hợp triển khai sáng kiến “Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi – Vì một Việt Nam khoẻ mạnh hơn” tại Hà Nội, tổ chức khám tổng quát, sàng lọc sớm nguy cơ bệnh lý và đánh giá sức khoẻ khối cơ cho hơn 1.000 người cao tuổi.

Chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khoẻ, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng và lối sống lành mạnh trong việc duy trì thể trạng và chất lượng sống khi tuổi cao. Theo các chuyên gia y tế, dinh dưỡng là nền tảng giúp duy trì và phục hồi khối cơ – yếu tố quan trọng để người cao tuổi giữ khả năng vận động, tăng cường miễn dịch và sống độc lập lâu hơn.

Hưởng ứng Ngày Sức khoẻ toàn dân 7/4 với chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khoẻ mạnh", Abbott tiếp tục đồng hành cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai hoạt động khám, tư vấn và sàng lọc sức khoẻ miễn phí cho hàng nghìn người dân, góp phần lan toả tinh thần chăm sóc sức khoẻ chủ động trong cộng đồng.

Đồng thời, các nhãn hàng Ensure Gold và Glucerna của Abbott cũng trao tặng nhiều phần quà dinh dưỡng đến với những người tham gia, góp phần lan toả tinh thần chia sẻ và đồng hành cùng người dân trong ngày Sức khoẻ toàn dân.

Bà Đồng Thị Hương (52 tuổi, Hà Nội) cho biết qua chương trình này, bản thân được biết thêm về dinh dưỡng phù hợp và tập luyện thường xuyên để cải thiện sức khoẻ.

“Tôi mong những người cùng độ tuổi mình đều có kiến thức và chú trọng cả dinh dưỡng lẫn vận động để đảm bảo sức khoẻ tốt", bà Hương chia sẻ.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, nhấn mạnh các chương trình trong khuôn khổ Vì Một Việt Nam Khoẻ Mạnh phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là minh chứng cho cam kết lâu dài của Abbott trong việc đồng hành cùng Việt Nam nâng cao sức khoẻ, đặc biệt là chăm sóc người cao tuổi. “Lão hoá khoẻ mạnh là nền tảng quan trọng và Abbott tự hào được chung tay giúp người lớn tuổi sống khoẻ mạnh và trọn vẹn hơn thông qua việc chăm sóc sức khoẻ chủ động và chế độ dinh dưỡng khoa học”, ông khẳng định.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hoá dân số nhanh, những chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng mang tính dài hạn, hướng đến phòng bệnh sớm và lão hoá khoẻ mạnh ngày càng cho thấy ý nghĩa thiết thực, không chỉ với người cao tuổi hôm nay, mà với sự phát triển bền vững của xã hội trong tương lai.

*Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2021, Phân tích từ Điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hoá gia đình năm 2021. https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/nguoi_cao_tuoi_vn_report_18.3.pdf