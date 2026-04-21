Đà Nẵng kích hoạt khu điều trị kỹ thuật cao sau thời gian đắp chiếu

TPO - Sức ép quá tải bệnh viện tuyến cuối và yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đã thúc đẩy Đà Nẵng đưa vào vận hành Khu điều trị kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam – công trình từng “đắp chiếu” gây lãng phí trong thời gian dài vừa được Chủ tịch thành phố điểm tên.

Ngày 21/4, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tổ chức lễ bàn giao, đưa vào sử dụng Khu điều trị kỹ thuật cao – hạng mục trọng điểm trong chiến lược nâng cấp hệ thống y tế khu vực phía Nam thành phố.

Đà Nẵng bàn giao, đưa vào sử dụng Khu điều trị kỹ thuật cao – hạng mục trọng điểm trong chiến lược nâng cấp hệ thống y tế khu vực phía Nam thành phố.

Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp kiểm tra hiện trường và yêu cầu khẩn trương đưa công trình vào khai thác, chấm dứt tình trạng lãng phí tài sản công.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, hệ thống bệnh viện tuyến cuối liên tục chịu áp lực quá tải, việc đưa Khu điều trị kỹ thuật cao vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo bà Thi, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam hiện là một trong những cơ sở y tế nòng cốt, giữ vai trò chia sẻ gánh nặng với các bệnh viện trung tâm của thành phố. Khi đi vào hoạt động, khu điều trị mới sẽ góp phần phân luồng bệnh nhân hợp lý, giảm áp lực cho tuyến trên, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam và các địa bàn lân cận.

“Bàn giao công trình không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của giai đoạn vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư”, bà Thi nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu bệnh viện nhanh chóng hoàn thiện bộ máy, bố trí nhân lực, trang thiết bị phù hợp và xây dựng quy trình quản lý, vận hành bài bản.

Cùng với đó, bệnh viện cần chủ động triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dân.

Khu điều trị kỹ thuật cao đưa vào sử dụng sau nhiều năm "đắp chiếu".

Theo lãnh đạo thành phố, dự án Khu điều trị kỹ thuật cao không chỉ mang ý nghĩa trước mắt trong việc giảm tải bệnh viện mà còn là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển mạng lưới y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm cân đối giữa các khu vực.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam được định hướng trở thành đơn vị y tế hạng I, đóng vai trò hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở tuyến dưới, tiến tới đảm nhiệm nhiều kỹ thuật chuyên sâu, tiệm cận mô hình bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, công trình này từng gây nhiều băn khoăn khi hoàn thành từ năm 2023 với quy mô khang trang nhưng chưa được đưa vào sử dụng, dẫn đến tình trạng bỏ không kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công. Việc “kích hoạt” trở lại dự án được xem là động thái quyết liệt của chính quyền thành phố trong việc siết chặt kỷ cương quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bệnh viện trong giai đoạn vận hành ban đầu, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm công trình hoạt động an toàn, ổn định. Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục còn lại trong tổng thể dự án.

Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (nay trực thuộc TP. Đà Nẵng), được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2019 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 165,8 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 178,9 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2019, gia hạn đến năm 2025.

Công trình gồm khối nhà 7 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 14.200 m², bố trí 8 khoa điều trị, được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại, hướng đến phục vụ các dịch vụ kỹ thuật cao trong khám và điều trị.