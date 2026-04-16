Đà Nẵng cho thuê hàng trăm trụ sở nhà, đất công dôi dư

TPO - Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch khai thác, cho thuê hơn 135.600 m2 nhà đất công, tạo nguồn thu và phát huy hiệu quả tài sản công đang dôi dư.

Ngày 16/4, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đã phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, khai thác năm 2026.

Theo kế hoạch, danh mục nhà, đất được giao quản lý, khai thác gồm 119 cơ sở, với tổng diện tích hơn 135.600 m2.

Trong đó, diện tích dự kiến tạm quản lý trong thời gian chờ xử lý là hơn 40.800 m2. Bên cạnh đó, diện tích nhà (gắn với quyền sử dụng đất) dự kiến cho thuê hoặc bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tạm thời là hơn 38.700 m2.

Trụ sở Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Quảng Nam cũ dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập. Ảnh: Hoài Văn.

Về phương thức khai thác, việc cho thuê nhà, đất được thực hiện thông qua đấu giá hoặc niêm yết giá. Căn cứ Nghị định số 108 23/8/2024 của Chính phủ, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà có trách nhiệm lựa chọn phương thức cho thuê phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định.

Theo quyết định, mục đích cho thuê nhà, đất khá đa dạng, phục vụ làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cũng như các hoạt động thương mại và dịch vụ. Trong đó, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, cùng các loại hình như nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Đáng chú ý, nguồn thu từ việc khai thác nhà, đất và từ lắp đặt công trình viễn thông trên các cơ sở này dự kiến sẽ được nghiên cứu, bổ sung trong Quyết định điều chỉnh kế hoạch. Đây sẽ là cơ sở để xác định số tiền nộp ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Việc ban hành kế hoạch được kỳ vọng sẽ tăng cường công tác quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công, tránh lãng phí, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.