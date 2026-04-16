Mỹ công bố băng ghi âm yêu cầu tàu thuyền ngừng đến Iran

TPO - Quân đội Mỹ đã công bố đoạn băng ghi âm liên lạc vô tuyến, trong đó lực lượng này yêu cầu các tàu thuyền trên Vịnh Oman "ngừng di chuyển đến Iran nếu đó là điểm đến tiếp theo của các bạn".

(Ảnh: CENTCOM)

"Đừng cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa", đoạn ghi âm do Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) công bố cho biết. "Các tàu thuyền sẽ bị khám xét khi di chuyển đến hoặc đi từ các cảng của Iran. Hãy quay đầu. Nếu các bạn không tuân thủ lệnh phong tỏa này, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Toàn bộ Hải quân Mỹ sẵn sàng buộc các tàu thuyền phải tuân thủ”.

CENTCOM tuyên bố trong bài đăng trên mạng xã hội kèm theo đoạn ghi âm, rằng các tàu Hải quân Mỹ đang "tuần tra ở Vịnh Oman khi CENTCOM tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran”.

Lệnh phong tỏa có hiệu lực vào sáng 13/4, và CENTCOM cho biết "không có tàu thuyền nào" vượt qua được lực lượng Mỹ.

Tuy nhiên, truyền thông Iran ngày 15/4 đã đưa tin về việc bốn tàu thuyền di chuyển đến và đi khỏi nước này trong ngày hôm đó. Dữ liệu hàng hải cho thấy ba trong số bốn con tàu đã đi vào vùng biển Iran trong khi tàu thứ tư đang rời đi.

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng các vụ chặn bắt không xảy ra ở eo biển Hormuz, vốn không nằm trong khu vực phong tỏa, và chủ yếu diễn ra ở Vịnh Oman.

Cùng ngày, một cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã cảnh báo rằng Iran có thể đánh chìm tàu ​​Mỹ ở eo biển Hormuz nếu Mỹ quyết định “kiểm soát” tuyến đường thủy chiến lược này.

Là một cựu chiến binh và nhân vật cấp cao ở Iran, ông Rezaei đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran từ năm 1981 đến năm 1997.

“Mỹ muốn trở thành cảnh sát của eo biển Hormuz. Đây có thực sự là nhiệm vụ của các ông? Đây có phải là nhiệm vụ của một đội quân lớn như Mỹ?”, ông Mohsen Rezaei - cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người được ông Khamenei bổ nhiệm làm cố vấn quân sự tháng trước - nói với truyền hình nhà nước.

“Những con tàu của các ông hoàn toàn có thể bị tên lửa của chúng tôi tấn công, và chúng tôi có thể loại bỏ chúng”, ông Rezaei tuyên bố.