Bế tắc ở eo biển Hormuz, Mỹ cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

TPO - Mỹ và Iran đang xem xét gia hạn lệnh ngừng bắn thêm hai tuần để có thời gian đàm phán thỏa thuận hòa bình, bất chấp tình trạng căng thẳng ở eo biển Hormuz, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết.

Bến tàu cá ở cảng đảo Qeshm của Iran. (Ảnh: AP)

Khi lệnh ngừng bắn ban đầu sẽ hết hạn trong tuần tới, các bên trung gian hòa giải giữa hai nước đang thúc đẩy vòng đàm phán kỹ thuật để vượt qua những vấn đề gây tranh cãi nhất, nguồn tin giấu tên cho biết. Những vấn đề đó bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và tương lai của chương trình hạt nhân Iran.

Tình hình ở eo biển Hormuz vẫn căng thẳng. Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân để cắt đứt hoạt động vận tải biển của Iran. Ngày 15/4, Mỹ cho biết 10 tàu buộc phải quay đầu. Tehran cũng vẫn kiểm soát giao thông ở eo biển này.

Tình trạng bế tắc làm giảm đáng kể lượng hàng hóa vận chuyển, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng của thế giới.

Giao tranh giữa Mỹ và Iran tạm ngừng từ ngày 8/4, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn hai tuần. Vòng đàm phán hòa bình đầu tiên đã được tổ chức tại Pakistan vào cuối tuần trước, dù các bên tham gia, bao gồm Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, ra về mà không đạt được thỏa thuận nào.

Ngày 15/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng Mỹ chưa “chính thức yêu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn”, nhưng thừa nhận “chúng tôi vẫn đang tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán”.

Quân đội Pakistan cho biết một phái đoàn của họ đã đến Iran ngày 15/4, và Islamabad tiếp tục làm trung gian cho việc trao đổi thông điệp giữa hai bên.

Theo truyền hình nhà nước, ông Ali Abdollahi - chỉ huy trụ sở quân sự liên hợp của Iran, cho biết Iran coi việc Mỹ kéo dài lệnh phong tỏa là “khúc dạo đầu cho việc vi phạm lệnh ngừng bắn”. Ông nói rằng lực lượng vũ trang Iran “sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu nào tiếp tục diễn ra ở vịnh Ba Tư, biển Oman hoặc biển Đỏ” nếu lệnh phong tỏa tiếp tục.

Giá dầu vẫn ở mức cao, mặc dù dầu thô Brent đã giảm bớt mức tăng và giao dịch ở mức khoảng 95 USD/thùng ngày 15/4. Con số này cao hơn khoảng 33% so với trước khi chiến tranh bắt đầu.

Dù Israel và Mỹ ngừng tấn công Iran từ tuần trước, quân đội Israel vẫn tiếp tục chiến dịch chống lại lực lượng Hezbollah ở Li-băng, làm phức tạp thêm nỗ lực đạt được hòa bình ở khu vực.