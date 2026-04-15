Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ điều 10.000 binh sĩ, hàng chục máy bay, tàu chiến phong toả eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết hơn 10.000 binh sĩ cùng hàng chục tàu chiến, máy bay đã tham gia chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz, khẳng định không có tàu nào vượt qua được vòng kiểm soát trong 24 giờ đầu tiên.

Trong bối cảnh chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz tiếp diễn, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng gồm hơn 10.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ và phi công đang triển khai nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ các tàu ra vào cảng biển của Iran.

"Trong 24 giờ đầu tiên, không có tàu nào vượt qua được vòng phong tỏa của Mỹ. Sáu tàu thương mại đã tuân theo chỉ thị của lực lượng Mỹ và quay đầu vào lại một cảng biển của Iran trên Vịnh Oman", thông báo được đăng tải trên nền tảng X cho biết.

tc.jpg

CENTCOM nhấn mạnh rằng, chiến dịch được thực thi "một cách công bằng", chỉ nhằm vào các tàu ra vào cảng biển của Iran. Các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz nhưng không liên quan đến Iran vẫn được đảm bảo "quyền tự do hàng hải".

"Lệnh phong tỏa đang được thực thi một cách công bằng đối với các tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào cảng biển và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả cảng biển của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Lực lượng Mỹ đang hỗ trợ tự do hàng hải cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran", CENTCOM nêu rõ.

Châu Âu lập kế hoạch kiểm soát eo biển Hormuz mà không có sự tham gia của Mỹ

Trong một diễn biến liên quan, tờ Wall Street Journal đưa tin, một số quốc gia châu Âu đang xây dựng kế hoạch thành lập liên minh để khôi phục quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz mà không có sự tham gia của Mỹ.

Kế hoạch này được cho là bao gồm việc triển khai tàu rà phá thủy lôi và các tàu quân sự khác, song chỉ được thực hiện sau khi xung đột kết thúc. Đức - quốc gia trước đây thận trọng với can thiệp quân sự tại Trung Đông, có khả năng tham gia. Trong khi đó, Pháp lo ngại sự hiện diện của Mỹ sẽ khiến sáng kiến khó được Iran chấp nhận, còn Anh cảnh báo việc loại trừ Washington có thể làm gia tăng căng thẳng với Tổng thống Donald Trump.

Theo các nguồn tin, kế hoạch của châu Âu gồm ba mục tiêu chính: Thiết lập hệ thống hậu cần để giải phóng hàng trăm tàu thuyền mắc kẹt; triển khai chiến dịch rà phá thủy lôi quy mô lớn; và cuối cùng là thiết lập các tuyến hộ tống, giám sát quân sự thường xuyên nhằm khôi phục niềm tin cho hoạt động vận tải biển qua khu vực.

Hiện vẫn chưa rõ quy mô lực lượng hải quân cần thiết để thực hiện kế hoạch này.

CNN
Xem thêm

Cùng chuyên mục