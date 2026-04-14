Iran tuyên bố đặt quân đội trong tình trạng 'báo động chiến đấu tối đa'

TPO - Giới chức Iran cho biết nước này đã đặt lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ tiếp tục leo thang.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Majid Ibn Reza, hôm thứ Hai (13/4) cho biết, Tehran đã chuẩn bị cho "mọi kịch bản" và cảnh báo rằng, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran sẽ dẫn đến "phản ứng quyết liệt và dứt khoát".

Ông cũng cho biết lực lượng vũ trang Iran đang đặt trong tình trạng "báo động chiến đấu tối đa".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Sardar Talaei-Nik cho hay các “kho dự trữ chiến lược”, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái, đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước khi xung đột nổ ra.

Trong một diễn biến liên quan, đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin, ông Alaeddin Boroujerdi, thành viên của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia Iran, đã bác bỏ lời đe dọa phong tỏa các cảng Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng đó là tuyên bố vô căn cứ về mặt quân sự.

Ông Boroujerdi nhận định Mỹ "không có khả năng thực tế" để thực thi biện pháp này, đồng thời cho rằng các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khó có thể ủng hộ một động thái như vậy.

Cuộc phong tỏa của Hải quân Mỹ: Phép thử giới hạn sức chịu đựng của Iran

Giới quan sát cho rằng chiến lược phong tỏa của Mỹ nhằm gây sức ép kinh tế để buộc Tehran nhượng bộ - điều mà các cuộc không kích kéo dài nhiều tuần chưa đạt được.

Lệnh phong tỏa bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Hai (13/4), sau khi các cuộc đàm phán hòa bình cuối tuần ở Pakistan kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ trả đũa, và các quan chức Iran đã cảnh báo về những tác động dây chuyền đối với nền kinh tế toàn cầu.

"Iran có một số lựa chọn để bù đắp những tác động kinh tế của lệnh phong toả của Mỹ, nhưng tác động tổng thể của chúng vẫn chưa chắc chắn", Hasan Alhasan, một chuyên gia cao cấp về chính sách Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Bahrain cho biết, đồng thời lưu ý rằng, Tehran "có thể tìm cách tăng cường xuất khẩu dầu khí thông qua các tuyến đường thay thế để tránh eo biển Hormuz".

Theo ông Alhasan, điều này có thể bao gồm xuất khẩu khí đốt qua đường ống đến Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, hoặc xuất khẩu dầu mỏ qua cảng dầu Neka của công ty ở Biển Caspi.

Về mặt quân sự, Iran cũng có thể lựa chọn leo thang bằng cách tấn công lực lượng hải quân Mỹ hoặc thúc đẩy các lực lượng đồng minh trong khu vực, như Houthi tại Yemen, gây sức ép tại các tuyến hàng hải chiến lược như Bab el-Mandeb.

Trong mọi kịch bản, việc Mỹ siết chặt phong tỏa các cảng Iran được đánh giá là bước đi mở ra giai đoạn mới của cuộc đối đầu, đồng thời đặt ra phép thử lớn đối với khả năng chịu đựng và phản ứng của Tehran.