Iran cảnh báo 'không cảng nào an toàn' nếu Mỹ siết eo biển Hormuz

TPO - “Việc Mỹ áp đặt các hạn chế đối với sự di chuyển của tàu thuyền trên vùng biển quốc tế là hành động bất hợp pháp. Nếu an ninh các cảng của Iran bị đe dọa, không cảng nào trong khu vực được an toàn”, lực lượng vũ trang Iran cho biết.

Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Mỹ cho biết sẽ thực thi lệnh phong tỏa đối với tất cả các hoạt động giao thông ra vào các cảng của Iran trên eo biển Hormuz từ 10h ngày 13/4 (giờ Mỹ), sau các cuộc đàm phán thất bại vào cuối tuần ở Pakistan.

Trong một tuyên bố ngày 13/4, lực lượng vũ trang Iran nhấn mạnh, các cảng ở Vịnh Ba Tư và Biển Oman “hoặc dành cho tất cả mọi người, hoặc không dành cho ai cả”.

“Quân đội Iran coi việc bảo vệ các quyền hợp pháp của đất nước là nghĩa vụ. Và theo đó, việc thực thi chủ quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong vùng lãnh hải của đất nước cũng là quyền của Iran”, hãng tin IRIB dẫn lời lực lượng vũ trang Iran tuyên bố.

“Các tàu thuyền liên quan đến đối phương” sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz, trong khi các tàu thuyền khác vẫn được phép đi qua nếu tuân thủ các quy định của Iran.

“Việc Mỹ áp đặt các hạn chế đối với sự di chuyển của tàu thuyền trên vùng biển quốc tế là hành động bất hợp pháp. Nếu an ninh các cảng của Iran bị đe dọa, không cảng nào trong khu vực được an toàn”, tuyên bố cho biết.

Theo thông tin mới nhất, hai tàu chở dầu liên quan đến Iran đã rời Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz trước khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực.

Trong đó, tàu Auroura chở các sản phẩm dầu mỏ của Iran, còn tàu New Future đang chở dầu diesel được bốc dỡ từ cảng Hamriyah ở Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).