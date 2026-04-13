Mỹ phong toả eo biển Hormuz, Iran phản ứng cứng rắn: Giá dầu vượt 100 USD/thùng

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo, bất kỳ tàu quân sự nào cố gắng tiếp cận eo biển Hormuz “đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc và dứt khoát”, theo hãng tin Fars. Đáp lại, Mỹ tuyên bố sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ 10h ngày 13/4.

Trong một tuyên bố được đăng tải bởi hãng tin bán chính thức Fars, IRGC cho biết, eo biển Hormuz đang được “kiểm soát và quản lý thông minh”, đồng thời vẫn mở cửa cho các tàu dân sự qua lại, miễn là họ tuân thủ các quy định liên quan.

"Bất kỳ tàu quân sự nào cố gắng tiếp cận eo biển Hormuz với bất kỳ lý do hay lời bào chữa nào cũng sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn và sẽ bị xử lý nghiêm khắc, dứt khoát", IRGC tuyên bố thêm.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng đáp trả mối đe dọa phong tỏa hải quân của Mỹ bằng cách đăng một bản đồ giá xăng tại các trạm xăng gần Nhà Trắng, viết trên mạng xã hội X: “Hãy tận hưởng giá xăng hiện tại. Với cái gọi là ‘phong tỏa’, các ông sẽ sớm nhớ mức giá xăng chỉ 4 đến 5 USD”.

image-1775882082493.jpg
(Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết sẽ bắt đầu thực thi lệnh phong toả hàng hải đối với tất cả các phương tiện giao thông ra vào các cảng của Iran, bắt đầu từ 10h ngày 13/4 (giờ Mỹ), theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

“Lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với các tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman,” CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên X.

Theo CENTCOM, các tàu không đến hoặc đi từ các cảng của Iran sẽ được tự do đi qua eo biển Hormuz. Lệnh phong toả sẽ “không cản trở quyền tự do hàng hải” đối với các tàu này.

Thông báo từ IRGC và CENTCOM được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ phong toả eo biển Hormuz, khi Washington đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng của mình đối với Tehran.

Giá dầu đã một lần nữa vượt mốc 100 USD/thùng sau tuyên bố phong toả eo biển Hormuz của Tổng thống Trump. Cụ thể, Dầu Brent tăng 8%, lên khoảng 102 USD. Dầu thô Mỹ tăng 8% lên 104 USD.

“Chúng ta sẽ không để Iran kiếm tiền bằng cách bán dầu cho những người họ thích và không bán cho những người họ không thích. Sẽ là tất cả hoặc không có gì cả”, ông Trump nói trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News.

Kế hoạch của ông Trump có nguy cơ khiến người Mỹ phải trả giá đắt hơn. Vì nếu giá dầu tăng cao, giá xăng sẽ vẫn ở mức cao. Một gallon xăng ở Mỹ có giá trung bình 4,12 USD vào ngày 12/4, tăng 38% so với thời điểm bắt đầu chiến tranh mặc dù đã giảm nhẹ vào cuối tuần.

Minh Hạnh
CNN
CNN
