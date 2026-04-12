Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Cố vấn cấp cao Iran: 'Chìa khoá eo biển Hormuz nằm trong tay lực lượng hùng mạnh của Iran'

Quỳnh Như

TPO - Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Akbar Velayati, cho biết chìa khóa kiểm soát eo biển Hormuz vẫn nằm trong tay "lực lượng hùng mạnh của Iran", sẵn sàng bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài khu vực.

Trong một bài đăng trên nền tảng X hôm Chủ nhật (12/4), Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Akbar Velayati, cho biết: "Đường lối ngoại giao của Iran, từ các thỏa thuận lịch sử tại Erzurum đến những cuộc đàm phán gần đây ở Islamabad luôn xoay quanh một nguyên tắc cốt lõi: Bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia".

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Akbar Velayati.

Ông Ali Akbar Velayati cho rằng, nếu trong lịch sử, khu vực Abu al-Hayat phía nam Iran, từng được ví như "lá chắn", ngăn chặn các tuyến xâm nhập từ bên ngoài, thì ngày nay chìa khóa đến eo biển Hormuz nằm chắc trong tay lực lượng hùng mạnh của Iran.

Những phát biểu này được ông Ali Akbar Velayati đưa ra sau khi vòng đàm phán kéo dài 21 giờ giữa Iran và Mỹ tại Islamabad, Pakistan, kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Iran nói hải trình 'vượt eo biển Hormuz' của các tàu khu trục Mỹ thất bại

Theo một báo cáo của Press TV, nỗ lực của Hải quân Mỹ đưa hai tàu khu trục đi qua eo biển Hormuz đã không thành công và bị phía Iran ngăn chặn, được cho là trùng với thời điểm diễn ra cuộc đàm phán ở Islamabad.

Hai tàu khu trục lớp Arleigh Burke, USS Michael Murphy (DDG 112) và USS Frank E. Peterson (DDG 121), đã cố gắng đi qua tuyến đường thủy chiến lược này nhưng đã bị lực lượng hải quân Iran chặn lại và buộc phải rút lui.

Báo cáo cho biết các tàu Mỹ đã áp dụng một số biện pháp tác chiến điện tử, bao gồm việc che giấu tín hiệu nhận dạng và giả mạo thành tàu thương mại. Tuy nhiên, lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn phát hiện và nhanh chóng triển khai biện pháp ngăn chặn.

Các nguồn tin an ninh cho rằng tàu Mỹ đã bị khóa mục tiêu bởi tên lửa hành trình và bị yêu cầu rời khỏi khu vực trong vòng 30 phút. Trước sức ép này, nhóm tàu đã buộc phải rút lui để tránh nguy cơ leo thang.

Trước đó, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya đã kiên quyết bác bỏ những tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) về việc các tàu quân sự Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

"Quyền cho phép bất kỳ tàu thuyền nào đi qua tuyến đường thủy chiến lược này hoàn toàn thuộc về Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran", Trung tá Ebrahim Zolfaqari cho biết.

Trong một thông báo riêng, Hải quân IRGC cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của các tàu quân sự Mỹ nhằm đi qua eo biển Hormuz sẽ vấp phải sự phản kháng quyết liệt.

Press TV
#Iran #eo biển Hormuz #Lực lượng IRGC #đàm phán Iran - Mỹ #tàu chiến Mỹ #quyền kiểm soát #chiến lược #khu vực Trung Đông

