Thủ tướng Israel Netanyahu: Chiến dịch nhằm vào Iran 'chưa kết thúc'

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch quân sự nhằm vào Iran "vẫn chưa kết thúc", trong bối cảnh Mỹ và Iran tiến hành đàm phán ngừng bắn tại Islamabad nhằm hạ nhiệt xung đột.

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (11/4), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel đã đạt được "những thành tựu lịch sử" trong cuộc chiến nhằm vào Iran, đồng thời cho biết "chiến dịch vẫn chưa kết thúc", nhưng Israel đã thành công trong việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này.

"Chiến dịch vẫn chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng ngay cả bây giờ, có thể khẳng định rõ ràng rằng chúng ta đã đạt được những thành tựu lịch sử", ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trong bài phát biểu dài 13 phút, Thủ tướng Netanyahu đã liệt kê các kết quả mà ông cho là then chốt, bao gồm việc loại bỏ một số lãnh đạo cấp cao của Iran và làm suy giảm năng lực hạt nhân cũng như tên lửa của nước này. Đề cập đến lượng uranium làm giàu cao của Iran, ông cho biết vấn đề này sẽ được xử lý thông qua đàm phán hoặc "các biện pháp khác".

Theo ông Netanyahu, Israel phát động chiến dịch do lo ngại Iran tiến gần tới việc sở hữu vũ khí hạt nhân và có khả năng sản xuất hàng trăm tên lửa mỗi ngày - những mối đe dọa mà Israel coi là "hiện hữu".

"Chúng tôi phát động chiến dịch này vì Iran đang rất gần với vũ khí hạt nhân và khả năng sản xuất hàng trăm tên lửa mỗi ngày. Đó là hai mối đe dọa hiện hữu mà chúng tôi phải loại bỏ", Thủ tướng Israel khẳng định.

Ông cũng cáo buộc Iran tìm cách che giấu chương trình hạt nhân và tên lửa trong các cơ sở ngầm sâu, vượt ngoài khả năng tấn công thông thường.

"Chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi đã tấn công, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm", ông nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra trong lúc các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang gặp nhau tại Islamabad để thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Nhà lãnh đạo Israel cho rằng Iran đang suy yếu và "tìm kiếm một lệnh ngừng bắn", đồng thời dẫn chứng các dấu hiệu bất ổn nội bộ và khó khăn kinh tế tại nước này. Ông khẳng định Israel đã trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình xung đột.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy phần lớn người dân Israel chưa tin rằng Mỹ và Israel đã giành chiến thắng rõ ràng trong cuộc chiến với Iran.

Ngoài ra, ông Netanyahu cũng đề cập tới các mặt trận khác mà Israel đang đối mặt, bao gồm Syria, lực lượng Houthi tại Yemen, Hezbollah ở Li-băng và Hamas tại Gaza.