Ngành Quân y là nhân tố quan trọng làm nên sức mạnh của Quân đội

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, ngành Quân y có vai trò đặc biệt, là nhân tố quan trọng góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Quân y và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND).

Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của bộ đội có vai trò đặc biệt, là nhân tố quan trọng góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội ta.

80 năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Quân y đã khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, bảo đảm quân y, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, phục vụ chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Cục Quân y.

Ngành Quân y còn đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả những thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại, làm rạng danh ngành y học quân sự và y học nước nhà, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra những yêu cầu cao hơn.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, với vai trò quan trọng của mình, ngành Quân y cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Tập trung nghiên cứu những vấn đề mới đặt ra đối với ngành Quân y trong tình hình hiện nay để có phương án bảo đảm kịp thời trong mọi tình huống và đúng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm về “hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa” và phương châm “năm vững”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ quân y thực sự sâu về y lý, giỏi về y thuật, giàu về y đức, tận tụy với nghề nghiệp. Chăm lo xây dựng rèn luyện đạo đức công vụ, phong cách làm việc tận tâm, chu đáo, hết mình vì người bệnh.

“Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong hoạt động khám chữa bệnh. Không quản ngại khó khăn gian khổ, phục vụ bộ đội và nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và của cán bộ, chiến sĩ toàn quân”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, ngành Quân y tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác quân y, trọng tâm là bảo đảm quân y cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong phòng chống thiên tai dịch bệnh và triển khai đồng bộ các chương trình nâng cao năng lực y học dự phòng, chương trình quân dân y kết hợp.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần duy trì, nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội, sẵn sàng đáp ứng các tình huống tác chiến, chiến tranh công nghệ cao, phòng chống khủng bố và vũ khí sinh học, hóa học và hạt nhân.

“Thực hiện tốt chính sách thu hút trọng dụng nhân tài, chuyên gia đầu ngành, đội ngũ y bác sĩ giỏi. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa cống hiến và ưu đãi. Quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế các cấp”, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu.

