Iran tuyên bố việc quản lý eo biển Hormuz bước vào giai đoạn mới

Quỳnh Như

TPO - Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết việc quản lý eo biển Hormuz đã bước vào một giai đoạn mới, nhấn mạnh vai trò chiến lược đặc biệt của tuyến hàng hải then chốt này đối với Iran và thị trường năng lượng toàn cầu.

Hải quân IRGC đưa ra thông báo trên vào hôm thứ Sáu (10/4), hai ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ do Pakistan làm trung gian có hiệu lực.

"Hai ngày tạm lắng cho thấy việc quản lý eo biển Hormuz đã bước vào một giai đoạn mới", tuyên bố nêu rõ.

Thông báo này lặp lại tuyên bố hôm thứ Năm của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, người trước đó khẳng định Iran sẽ "đưa việc quản lý eo biển Hormuz lên một giai đoạn mới".

Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược nằm giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, không chỉ đơn thuần là một lối đi địa lý hay một tuyến đường vận chuyển trên bản đồ thế giới đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Đối với Tehran, eo biển này mang ý nghĩa chiến lược sâu rộng, đóng vai trò như một công cụ quan trọng giúp định hình cán cân quyền lực khu vực. Giới chức Iran từng cho biết mục tiêu không chỉ dừng ở việc giám sát mà còn hướng tới kiểm soát hiệu quả, "thông minh và hợp pháp" tuyến hàng hải này.

Trong ngắn hạn, việc kiểm soát eo biển có thể tạo sức ép kinh tế buộc các đối thủ điều chỉnh chính sách; về dài hạn, đây được coi là lợi thế chiến lược giúp Iran gia tăng ảnh hưởng tại khu vực và trên toàn cầu.

Xét về địa lý, điểm hẹp nhất của eo biển chỉ khoảng 21 hải lý (gần 39 km), với các tuyến vận tải chính nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Iran và Oman. Với đường bờ biển dài hơn 1.600 km dọc Vịnh Ba Tư và Biển Oman cùng nhiều đảo chiến lược, Iran sở hữu vị trí thuận lợi để giám sát và tác động đến hoạt động hàng hải.

Không giống như kênh đào Suez hay kênh đào Panama - những tuyến đường thủy có thể thay thế bằng các lộ trình khác, eo biển Hormuz là tuyến đường tự nhiên gần như không thể thay thế đối với dòng chảy dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng và hàng hóa năng lượng từ Vịnh Ba Tư ra thị trường thế giới.

