Iran thu phí tàu dầu qua eo biển Hormuz bằng tiền điện tử

TPO - Iran sẽ yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử cho việc các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn hai tuần với Mỹ, theo Financial Times.

Ông Hamid Hosseini, người phát ngôn của Liên hiệp các nhà xuất khẩu dầu khí và hóa dầu của Iran, cho biết Tehran muốn thu phí đối với việc di chuyển của bất kỳ tàu chở dầu nào và đánh giá từng tàu riêng lẻ.

Ông lưu ý rằng, Iran cần kiểm soát mọi thứ ra vào eo biển Hormuz để đảm bảo khoảng thời gian hai tuần không bị lợi dụng cho việc vận chuyển vũ khí.

Quyết định về các điều kiện đi qua eo biển do Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran đưa ra.

"Tất cả các tàu đều có thể đi qua, nhưng thủ tục sẽ mất thời gian cho mỗi tàu, và Iran không vội vàng," ông Hosseini nhấn mạnh.

Vào cuối ngày thứ Tư (8/4), Iran tuyên bố sẽ tạm dừng việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng. Trước khi lệnh ngừng có hiệu lực, ông Hosseini cho biết bất kỳ tàu chở dầu nào đi qua đều phải gửi email cho nhà chức trách về hàng hóa trên tàu, sau đó Iran sẽ thông báo cho họ về mức phí phải trả bằng tiền điện tử.

Theo ông, mức phí là 1 USD cho mỗi thùng dầu và các tàu chở dầu rỗng có thể đi qua mà không gặp trở ngại.

Ông Hosseini nói rằng, ngay sau khi nhận được email và Iran hoàn tất việc đánh giá, các tàu sẽ được cho thời gian để thanh toán, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử giúp các giao dịch "không thể bị theo dõi hoặc tịch thu" trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Số phận của tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz là một trong những vấn đề nan giải mà các nhà đàm phán phải đối mặt khi họ cố gắng biến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời thành một nền hòa bình lâu dài, trong đó mong muốn của Iran duy trì ảnh hưởng đối với tuyến đường thủy quan trọng này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc việc thành lập một "liên doanh" với Iran để thiết lập các trạm thu phí ở eo biển Hormuz, gọi đây là cách để đảm bảo an ninh tuyến hàng hải chiến lược.

"Chúng tôi đang cân nhắc thực hiện nó như một liên doanh... Đó là một cách để đảm bảo an toàn. Đó là một điều tuyệt vời", ông Trump nói.