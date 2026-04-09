Israel không kích Li-băng dữ dội, Iran tuyên bố đàm phán hoà bình là 'phi lý'

TPO - Israel vừa tiến hành đợt không kích dữ dội nhất từ trước tới nay vào Li-băng, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Iran đe doạ trả đũa và cho rằng việc tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ vào thời điểm này là “phi lý”.

Khói bụi bốc lên ở khu dân cư Abbasiyeh của Li-băng sau đợt không kích của Israel ngày 8/4. (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo từ trưởng đoàn đàm phán của Iran - Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bager Qalibaf, cho thấy rõ tình hình vẫn bất ổn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ngừng bắn.

Hai bên đưa ra chương trình nghị sự rất khác nhau cho cuộc đàm phán hòa bình dự kiến bắt đầu ngày 11/4, và vẫn chưa rõ liệu lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần có được duy trì đến thời điểm đó hay không.



Ông Qalibaf cho rằng Israel đã vi phạm một số điều kiện của lệnh ngừng bắn khi gia tăng chiến dịch quân sự song song nhằm vào lực lượng Hezbollah thân Iran, trong khi Mỹ cũng vi phạm thỏa thuận khi yêu cầu Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân.

“Trong tình hình như vậy, một lệnh ngừng bắn song phương hay các cuộc đàm phán là điều phi lý”, ông Qalibaf tuyên bố.

Israel và Mỹ đều khẳng định lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần không bao gồm Li-băng, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các cuộc không kích sẽ tiếp tục.

“Tôi nghĩ phía Iran đã cho rằng lệnh ngừng bắn bao gồm cả Li-băng, nhưng thực tế không phải vậy”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance - người sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ - nói với các phóng viên tại Budapest.

Hai bên cũng thể hiện khoảng cách lớn về vấn đề chương trình hạt nhân của Iran - một trong những nguyên nhân mà Tổng thống Mỹ Trump viện dẫn để phát động chiến tranh.

Ông Trump cho biết Iran đã đồng ý ngừng làm giàu uranium - nguyên liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân - và Nhà Trắng nói rằng Tehran đã phát tín hiệu sẵn sàng bàn giao lượng dự trữ hiện có.

“Mỹ sẽ cùng Iran đào lên và loại bỏ toàn bộ ‘bụi’ hạt nhân được chôn sâu”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, ông Qalibaf khẳng định Iran vẫn được phép tiếp tục làm giàu uranium theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Dù cả Mỹ và Iran đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài 5 tuần khiến hàng nghìn người thiệt mạng, những bất đồng cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Mỗi bên vẫn giữ các yêu cầu đối nghịch về một thỏa thuận có thể định hình Trung Đông trong nhiều thế hệ.

Bất chấp những bất định, các chỉ số chứng khoán toàn cầu tăng mạnh trong khi giá dầu giảm 14%, xuống khoảng 95 USD/thùng, sau khi có lúc chạm mức thấp 90,40 USD. Tuy nhiên, giá dầu Brent chuẩn vẫn cao hơn khoảng 25 USD so với trước khi các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel bắt đầu.

Khả năng của Tehran trong việc cắt đứt nguồn cung năng lượng vùng Vịnh thông qua kiểm soát eo biển Hormuz cho thấy cán cân quyền lực tại vùng Vịnh đã thay đổi.