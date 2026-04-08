Phó Tổng thống Mỹ JD Vance: Thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn 'mong manh'

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhận định thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran còn "mong manh", đồng thời khẳng định Washington vẫn duy trì các lựa chọn khác nếu đàm phán thất bại.

Phát biểu tại Budapest, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance - người tham gia vào giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán - cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran là một "thỏa thuận mong manh".

Theo ông, phản ứng từ phía Iran không đồng nhất giữa các nhóm trợ lý trong bộ máy lãnh đạo. Trong khi một số quan chức, bao gồm ngoại trưởng Iran, đã phản hồi tích cực về kế hoạch này, thì những người khác đã "nói sai" về những gì Mỹ đã đạt được về mặt quân sự và các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

"Đây là lý do tại sao tôi nói đó là một thỏa thuận ngừng bắn mong manh", ông Vance lưu ý, đồng thời cho biết "có những người thực sự muốn đàm phán và hợp tác, nhưng cũng có những người không trung thực ngay cả về thỏa thuận ngừng bắn mà chúng ta vừa đạt được".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, nếu Iran tham gia đàm phán một cách thiện chí, hai bên có thể tiến tới một thỏa thuận dài hạn.

Ông Vance cho biết Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo tạm thời không sử dụng một số biện pháp quân sự, ngoại giao và kinh tế, nhưng những lựa chọn này vẫn được duy trì như "đòn bẩy đặc biệt" nếu Iran không hợp tác.

Các quan chức Mỹ trước đó đã nói với CNN, rằng cuộc gặp giữa Mỹ và Iran có khả năng sẽ diễn ra tại thủ đô Islamabad (Pakistan), với sự tham dự của đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner và Phó Tổng thống JD Vance.

Theo một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm thứ Tư (8/4), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận Tehran sẽ tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn với Mỹ tại Islamabad vào thứ Sáu (10/4).

Trong khi, hãng tin ISNA của Iran đưa tin, phái đoàn đàm phán của Iran sẽ do ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, dẫn đầu.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ tạo 'lối thoát' cho xung đột

Ross Harrison, một chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Trung Đông ở Washington, cho biết, còn quá sớm để biết liệu thỏa thuận ngừng bắn hai tuần là một sự "tạm dừng chiến thuật" trong cuộc xung đột hay một bước "mở cửa ngoại giao" thực sự, nhưng thỏa thuận ngừng bắn hiện tại tạo ra một "lối thoát" tạm thời khỏi nguy cơ leo thang.

"Điều quan trọng là phải hiểu tình hình cách đây vài giờ, đó là một bước ngoặt vô cùng nguy hiểm khi Mỹ đe dọa áp dụng các biện pháp quyết liệt đối với Iran và Tehran dường như đang đứng vững", ông nói.

Ông Ross Harrison cho rằng Mỹ đã thể hiện khả năng leo thang theo "chiều dọc" - tức gia tăng mức độ và cường độ quân sự, trong khi Iran vẫn có thể đáp trả theo "chiều ngang", như mở rộng xung đột sang eo biển Hormuz hoặc các quốc gia vùng Vịnh.