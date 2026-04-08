Phút ngượng nghịu trong cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Trump với phi hành đoàn Artemis từ Mặt trăng

TPO - Trong cuộc nói chuyện với phi hành đoàn Artemis II trên quỹ đạo Mặt trăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã “cứu” NASA khỏi nguy cơ đóng cửa, đồng thời nói với các phi hành gia rằng họ xứng đáng được tổng thống xin chữ ký.

Phi hành đoàn có cuộc nói chuyện trực tiếp kéo dài 12 phút với Trái đất sau 1 ngày lập kỷ lục. Cuộc gọi được điều phối bởi Giám đốc NASA Jared Isaacman, một người thân cận với ông Trump. Có những lúc các phi hành gia tỏ ra khá gượng gạo, trong một khoảng im lặng kéo dài.

Cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Trump và 4 phi hành gia. (Nguồn: AP)

Trong cuộc nói chuyện, ông Trump nhiều lần nhắc đến tình bạn của ông với cựu vận động viên khúc côn cầu trên băng người Canada Wayne Gretzky, và tuyên bố nước Mỹ hiện là quốc gia “hot nhất thế giới”.

Việc ông Trump nói rằng ông đã “giải cứu” NASA trong nhiệm kỳ đầu khiến phi hành đoàn Artemis lúng túng chuyền micro cho nhau trong trạng thái không trọng lực.

“Các bạn biết đấy, trong nhiệm kỳ đầu, tôi phải đưa ra một quyết định: ‘Chúng ta sẽ làm gì với NASA?’ Chúng ta sẽ phục hồi nó, hay sẽ đóng cửa nó? Và tôi gần như không do dự. Thật tuyệt khi có người như Jared tham gia, vì điều đó giúp tôi dễ dàng hơn nhiều. Nhưng trong tâm trí tôi, đó thậm chí không phải là câu hỏi.Chúng tôi đã chi những gì cần phải chi”, ông Trump nói.

Thực tế là dù ông Trump đã tăng nguồn lực cho chương trình bay không gian có người đi cùng của NASA, đặc biệt là Artemis, ông cũng liên tục tìm cách cắt giảm tổng chi tiêu của cơ quan này. Sau khi nhiệm kỳ thứ 2 của ông bắt đầu vào đầu năm 2025, Nhà Trắng đề xuất cắt giảm 24% ngân sách NASA xuống còn 18,8 tỷ USD - mức thấp nhất trong 1 thập kỷ. Các chuyên gia gọi đây là mức cắt giảm “mang tính hủy diệt” đối với các chương trình khoa học của NASA.

Trong một động thái hiếm hoi thể hiện sự đoàn kết của lưỡng đảng, Quốc hội Mỹ phản đối đề xuất này, để thông qua ngân sách gần như đầy đủ ở mức 24,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngày 3/4, tức 2 ngày sau khi Artemis II bắt đầu lên Mặt trăng trong sứ mệnh đầu tiên đưa con người ra ngoài quỹ đạo Trái đất trong hơn 50 năm, ông Trump tiếp tục công bố đề xuất ngân sách NASA năm 2027 với mức cắt giảm 23%.

Đảng Dân chủ cam kết sẽ đấu tranh chống lại động thái mà họ gọi là “vô đạo đức”, trong khi Giám đốc Isaacman tuyên bố: “Tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách tài khóa của tổng thống và mục tiêu nâng cao hiệu quả”. Ông cũng kêu gọi nhân viên NASA “để chính trị cho các chính trị gia và tập trung vào sứ mệnh”.

Trong cuộc gọi với phi hành đoàn Artemis ngày 6/4, ông Trump ca ngợi nhóm phi hành gia với “hành trình phi thường giữa các vì sao” để “truyền cảm hứng cho cả thế giới”, khi Mỹ hướng tới việc xây dựng căn cứ lâu dài trên Mặt trăng và cuối cùng là đưa con người lên sao Hỏa.

“Nước Mỹ sẽ không thua kém bất kỳ ai trong không gian và trong mọi lĩnh vực khác, và chúng ta sẽ tiếp tục dẫn đầu toàn bộ cuộc chơi”, ông nói.

Ông Trump ca ngợi chương trình Apollo của NASA, nhưng nhấn mạnh “đó là chuyện của 50 năm trước”, và “cuối cùng nước Mỹ đã trở lại”.

“Nước Mỹ trở lại theo nhiều cách, mạnh mẽ hơn bao giờ hết - chúng ta là quốc gia ‘hot’ nhất thế giới”, ông nhấn mạnh.

Ông Trump cũng nói chuyện với phi hành gia người Canada Jeremy Hansen. Phi hành gia này khen ngợi quyết định của Mỹ trong việc dẫn dắt và để các quốc gia khác như Canada “chia sẻ thành quả và cùng đạt được các mục tiêu có lợi cho cả hai bên”.

Điều này khiến ông Trump nhắc lại các cuộc trò chuyện với Gretzky, Thủ tướng Canada Mark Carney và “nhiều người bạn khác ở Canada” về việc họ tự hào như thế nào về Hansen.

Sau đó là hơn 1 phút im lặng gượng gạo, trước khi Isaacman xen vào để “kiểm tra liên lạc”, còn ông Trump tiếp tục lặp lại các câu chuyện về Gretzky, Carney và người dân Canada.

“Vâng thưa Tổng thống, chúng tôi đã nghe rõ”, chỉ huy Artemis II Reid Wiseman nói.

Sau đó, tổng thống mời 4 phi hành gia đến Nhà Trắng dự buổi tiếp đón tại Phòng Bầu dục sau khi họ hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngày 10/4, kết thúc sứ mệnh kéo dài 10 ngày.

“Tôi sẽ nhờ Jared đưa các bạn đến, và tôi sẽ xin chữ ký của các bạn, vì tôi không thường xin chữ ký, nhưng các bạn xứng đáng”, ông Trump nói.

“Tôi cũng rất bận, như các bạn biết, nhưng chắc chắn tôi sẽ dành thời gian, và chúng ta sẽ gặp nhau, và tôi sẽ gửi tới các bạn lời chào trân trọng thay mặt người dân Mỹ, và hơn thế nữa”, ông nói thêm.

Phi công Artemis II Victor Glover đáp lại: “Khi nào ngài cần, chúng tôi sẽ có mặt”, đồng thời cảm ơn tổng thống vì cuộc gọi “rất đặc biệt”.