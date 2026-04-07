Các vết nứt tại hầm chui Lê Văn Lương xuất hiện ra sao, chuyên gia cảnh báo gì?

Nhóm Phóng viên

TPO - Hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương – Tố Hữu với đường Vành đai 3 (hầm chui Lê Văn Lương) đang xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt ở thành hầm, nhiều vết nứt kéo dài cả mét và rò rỉ nước. Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá nhằm đưa ra phương án khắc phục.

Hầm chui Lê Văn Lương được thông xe và đưa vào sử dụng tháng 10/2022, đến nay đã hết bảo hành.
Đây là công trình giúp giải quyết ùn tắc tại một trong những nút giao thông lớn nhất tại khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay người tham gia giao thông tại đây phát hiện hầm có nhiều vết nứt dọc thành ở hai bên thành hầm hở (đường dốc dẫn xuống hầm chính).
Chiều 6/4 có mặt tại đây, phóng viên ghi nhận, hai bên phần tường thành hầm hở phía đường Lê Văn Lương và Tố Hữu dẫn xuống hầm chính đều xuất hiện các vết nứt kéo dọc xuống phía dưới dài cả mét (mũi tên).
Hiện nhiều vết nứt đã được cơ quan chức năng xác định và đánh dấu bằng băng keo trắng.
Thành hầm phía Lê Văn Lương chạy xuống các vệt nứt dạng chân rết xuất hiện dày đặc.
Để xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đưa ra hướng khắc phục vừa qua Sở Xây dựng Hà Nội đã mời PGS.TS Lương Xuân Bính (Trường Đại học GTVT) tham gia kiểm tra, đánh giá.
Kết quả kiểm tra, đo đạc ban đầu của tổ chuyên gia cho thấy, bề rộng vết nứt khoảng từ 0,2 - 0,3 mm, chiều dài mỗi vị trí xuất hiện vết nứt từ 20 đến 40 cm. Mức độ này được đánh giá chưa ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn của thành hầm.
Theo các chuyên gia, do nước và độ ẩm có thể thấm vào gây ăn mòn cốt thép, về lâu dài có thể làm suy giảm độ bền kết cấu thép và bê tông, vì vậy cần có biện pháp xử lý, khắc phục sớm.

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 10/2022 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Dự án có thiết kế xây dựng hầm chui bê tông cốt thép trực thông theo hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu và ngược lại. Tổng chiều dài hầm 475m, trong đó hầm kín dài 95m; hầm hở, tường chắn và gờ chắn ở hai đầu đầu dài 380m (mỗi phía 190m). Mặt cắt ngang mỗi bên hầm bề rộng 7,75m (tương đương 2 làn xe cơ giới rộng 3,5 m/làn).

Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư các công trình giao thông Hà Nội, các nhà thầu thi công chính gồm: Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 - Công ty cổ phần Fecon - Công ty cổ phần thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng - Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam…

Đến năm 2025 hầm chui Lê Văn Lương đã hết thời gian bảo hành và đầu năm 2026 xuất hiện các vết nứt ở thành hầm. Theo thống kê, hướng thành hầm hở từ Lê Văn Lương đi Tố Hữu ghi nhận có khoảng 30 đến 40 vị trí nứt, hướng từ Tố Hữu đi Lê Văn Lương có khoảng 20 vị trí có vết nứt.

#Hầm chui lê văn lương #hầm chui #giao thông #nứt hầm chui lê văn lương

Xem thêm

Cùng chuyên mục