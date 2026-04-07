Các vết nứt tại hầm chui Lê Văn Lương xuất hiện ra sao, chuyên gia cảnh báo gì?

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 10/2022 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Dự án có thiết kế xây dựng hầm chui bê tông cốt thép trực thông theo hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu và ngược lại. Tổng chiều dài hầm 475m, trong đó hầm kín dài 95m; hầm hở, tường chắn và gờ chắn ở hai đầu đầu dài 380m (mỗi phía 190m). Mặt cắt ngang mỗi bên hầm bề rộng 7,75m (tương đương 2 làn xe cơ giới rộng 3,5 m/làn).

Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư các công trình giao thông Hà Nội, các nhà thầu thi công chính gồm: Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 - Công ty cổ phần Fecon - Công ty cổ phần thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng - Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam…

Đến năm 2025 hầm chui Lê Văn Lương đã hết thời gian bảo hành và đầu năm 2026 xuất hiện các vết nứt ở thành hầm. Theo thống kê, hướng thành hầm hở từ Lê Văn Lương đi Tố Hữu ghi nhận có khoảng 30 đến 40 vị trí nứt, hướng từ Tố Hữu đi Lê Văn Lương có khoảng 20 vị trí có vết nứt.