Zalo là nền tảng kết nối chính thức với OpenClaw

Theo OpenClaw, Zalo hiện là một kênh kết nối chính thức đến AI tác nhân (AI Agent) này, bên cạnh các nền tảng nhắn tin lớn của thế giới như Whatsapp và Telegram.

Giữa làn sóng AI toàn cầu đầu năm 2026, OpenClaw nổi lên như một hiện tượng trong giới công nghệ, nhanh chóng phá vỡ mọi kỷ lục trên Github. Các công ty công nghệ từ Âu Mỹ tới phương Đông ngay lập tức tìm cách khai thác “mỏ vàng” OpenClaw mới, tìm cách tích hợp AI vào các nền tảng nhắn tin sẵn có.

Khác với những chatbot truyền thống chỉ dừng lại ở việc phản hồi văn bản, OpenClaw đại diện cho thế hệ AI Agent (tác nhân AI) - những trợ lý thực sự được trao "đôi tay" để can thiệp trực tiếp vào các tập tin trên máy tính, điều khiển trình duyệt và xử lý các tác vụ đa bước phức tạp thay cho con người.

Trong bối cảnh đó, Zalo của Việt Nam đang là một trong các kênh kết nối chính thức do OpenClaw cung cấp, bên cạnh các nền tảng quốc tế nổi tiếng như Whatsapp, Telegram. Thông qua giao diện nhắn tin trên Zalo, người dùng có thể yêu cầu OpenClaw thực hiện các tác vụ như mua sắm, soạn và gửi thư điện tử, quản lý tài khoản mạng xã hội và nhiều nhiệm vụ khác.

Về phía Zalo, ứng dụng này cũng chủ động hỗ trợ các kết nối trực tiếp (Bot API) đến OpenClaw, không qua các lớp trung gian. Nhờ đó, người dùng Việt Nam có thể sử dụng tác nhân AI này ngay trong giao diện nhắn tin quen thuộc, với trải nghiệm liền mạch và gần như không có cảm giác “chuyển ứng dụng”.

Bên cạnh đó, cộng đồng công nghệ Việt Nam với nhiều bạn trẻ tài năng đã nhanh chóng bắt kịp làn sóng toàn cầu, đóng góp plugin Zalo vào OpenClaw, góp phần phổ cập OpenClaw tới đông đảo người dùng trong nước.

Việc đưa AI Agent vào trực tiếp một nền tảng nhắn tin phổ biến như Zalo mở ra khả năng tiếp cận công nghệ mới cho hàng chục triệu người dùng, đồng thời cũng cho thấy được năng lực công nghệ và vị thế tiên phong của Zalo trong làn sóng trí tuệ nhân tạo. Thay vì cần thiết lập hoặc hiểu sâu về kỹ thuật, người dùng có thể tận dụng AI thông qua chính trải nghiệm quen thuộc hàng ngày.

Thực tế, đây không phải là bước đi đơn lẻ mà nằm trong quá trình dài hạn nhằm đưa AI vào đời sống của Zalo. Trong nhiều năm qua, các tính năng như chuyển giọng nói thành văn bản, soạn tin nhắn bằng giọng nói, đọc tin nhắn bằng âm thanh hay dịch thuật đã dần trở thành một phần tự nhiên trong cách người dùng giao tiếp.

Theo thống kê, năm 2025, Zalo ghi nhận khoảng 30% người dùng các tính năng AI trên nền tảng nhắn tin mỗi tháng. Các sản phẩm bao gồm nhóm phục vụ cho công việc và cuộc sống, nhóm thúc đẩy tương tác giải trí cho người dùng. Trong đó, các tính năng AI phục vụ cho công việc và cuộc sống nổi bật phải kể đến Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, Chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói và Dịch thuật. Điều này cho thấy sự phổ biến và ngày một đi sâu vào đời sống của người dùng hệ sinh thái sản phẩm Zalo AI.

Kiki Auto - trợ lý Việt trên ôtô đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt cài đặt và sử dụng tại Việt Nam vào cuối năm 2024. Hiện ước tính cứ 5 ôtô đang chạy trên đường tại Việt Nam sẽ có 1 xe đang sử dụng Kiki Auto.

Năm 2023, trong khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như GPT-3.5, GPT-4 đã làm khuynh đảo thế giới công nghệ, Zalo đã lựa chọn hướng tới AI có chủ quyền - một hành trình gian nan và nhiều thử thách hơn. Thay vì đi tắt đón đầu quá trình huấn luyện LLM bằng việc lựa chọn fine-tuned model (kỹ thuật tinh chỉnh mô hình) sẵn có của nước ngoài, đơn vị này quyết định tự huấn luyện mô hình từ đầu (from-scratch model).

Cuối năm 2023, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt đã chính thức được ra mắt tại sự kiện quy tụ giới công nghệ và AI hàng đầu của Việt Nam - Zalo AI Summit. Đến cuối năm 2024, mô hình này vượt qua những tên tuổi lớn như GPT-4 (OpenAI), Gemma-2-9B (Google) hay Phi-3-small (Microsoft), chỉ đứng sau LLaMA-3-70B của Meta về năng lực xử lý tiếng Việt trên bảng xếp hạng của VMLU (Vietnamese Multitask Language Understanding Benchmark Suite for Large Language Models).

Trong bối cảnh AI đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng rộng rãi, việc tích hợp các hệ thống AI Agent như OpenClaw có thể được xem là bước tiếp theo, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ thông tin, mà còn bắt đầu tham gia trực tiếp vào việc thực hiện công việc cùng con người.