Đàn bồ nông chân xám quý hiếm trở lại Tràm Chim sau 6 năm vắng bóng

Nguyễn Hoài
TPO - Thời gian gần đây tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) ghi nhận một đàn Bồ nông chân xám với 6 cá thể. Đây là loài chim quý hiếm, thuộc nhóm nguy cấp, đã vắng bóng tại khu vực này suốt sáu năm qua.

Theo Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, sự trở lại của Bồ nông chân xám là tín hiệu đáng mừng, cho thấy những nỗ lực phục hồi sinh cảnh không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua của Vườn Quốc gia Tràm Chim đã mang lại hiệu quả.

Theo các chuyên gia, những loài chim nước di cư như Bồ nông vốn rất "kỹ tính", chúng cần một nơi thực sự an toàn để ăn ngon, ngủ yên. Một điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình dài phải có đủ cây rừng, đồng cỏ, trảng (bãi đất trống), ao nước và đặc biệt là nguồn thức ăn.

Đàn Bồ nông chân xám trở lại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Hồ Phú Quý

Trước đây tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, thực bì (đặc biệt là Năng ống và các loài cỏ cao) phủ kín toàn bộ mặt trảng, khiến chim rất khó quan sát thấy rủi ro hay di chuyển để cất cánh.

Khoảng một năm trước, công tác cải tạo sinh cảnh tại Vườn Quốc gia Tràm Chim đã được bắt đầu bằng việc dọn lớp thực bì, cày trục để làm thoáng không gian, tạo độ mở cho tầm nhìn.

Bên cạnh đó, Vườn Quốc gia Tràm Chim cũng tạo những chiếc ao có độ dốc thoải, đầy ắp tôm cá giúp chim dễ dàng săn mồi, đồng thời đắp gò đất cạn để tạo chỗ nghỉ ngơi, giúp chim thong dong tắm nắng và quan sát kẻ thù. Nhờ vậy, nơi đây thu hút ngày càng nhiều các loài chim di cư.

Đàn Giang sen cùng Cò ngàng lớn, Cò ngàng nhỏ đông đúc tại Vườn Quốc gia Tràm Chim thời gian gần đây. Ảnh: Hồ Phú Quý.

Cùng với Bồ nông chân xám, nhiều loài chim quý hiếm khác cũng đã tái xuất tại Vườn Quốc gia Tràm Chim như Giang sen, Quắm đầu đen. Số lượng các loài chim tại đây được nhận định ngày càng phong phú và đa dạng.

#Bồ nông chân xám #vườn quốc gia Tràm Chim #bảo tồn thiên nhiên #chim quý hiếm #phục hồi sinh cảnh #động vật hoang dã

