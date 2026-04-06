Bốn phi hành gia lên tới Mặt trăng, tiến gần kỷ lục mới

TPO - Ngày 6/4, bốn phi hành gia của sứ mệnh Artemis II đã đi vào vùng ảnh hưởng hấp dẫn của Mặt trăng, di chuyển theo quỹ đạo sẽ đưa họ bay qua nửa tối của hành tinh này, trở thành nhóm đầu tiên bay xa Trái đất nhất trong lịch sử.

Nhóm 4 phi hành gia chuẩn bị bay qua nửa xa của Mặt trăng. (Ảnh: NASA/AP)

Nhóm phi hành gia Artemis II bay trên tàu Orion của NASA từ khi rời bệ phóng ở Florida hôm 2/4. Dự kiến vào 7h05 tối (giờ miền Đông nước Mỹ), họ sẽ đến khu vực cách xa Trái đất nhất - hơn 406.000 km, vượt hơn 6.600km so với kỷ lục mà phi hành đoàn Apollo 13 nắm giữ suốt 56 năm.

Các phi hành gia NASA Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch, cùng phi hành gia Canada Jeremy Hansen, sẽ bay qua phía xa của Mặt trăng, quan sát nó từ độ cao khoảng 6.400km trên bề mặt tối, trong khi Trái đất nhìn từ vị trí đó trông chỉ còn nhỏ như một quả bóng rổ.

Cột mốc này là điểm cao nhất của sứ mệnh Artemis II trong gần 10 ngày. Đây là chuyến bay thử nghiệm có con người đầu tiên trong chương trình Artemis của NASA. Chuỗi sứ mệnh trị giá hàng tỷ đô la Mỹ hướng tới mục tiêu đưa con người đổ bộ Mặt trăng trước năm 2028 - trước Trung Quốc, đồng thời thiết lập sự hiện diện lâu dài của Mỹ tại đây trong thập kỷ tới, bao gồm nhiệm vụ xây dựng một căn cứ Mặt trăng làm bước đệm cho các sứ mệnh tương lai tới sao Hỏa.

Trái đất được nhìn từ tàu vũ trụ Orion của NASA khi nó bay quanh hành tinh này.

Khi đi qua nửa tối của Mặt trăng, liên lạc của tàu Orion với Trái đất sẽ bị gián đoạn vì nằm ngoài phạm vi của Mạng Không gian sâu. Đây là hệ thống ăng-ten liên lạc vô tuyến khổng lồ của NASA trên toàn cầu mà cơ quan này dùng để liên lạc với tàu vũ trụ.

Giai đoạn bay lướt qua nửa tối kéo dài khoảng 6 giờ, trong đó các phi hành gia sẽ sử dụng máy ảnh chuyên dụng để chụp những bức ảnh chi tiết qua cửa sổ tàu Orion, ghi lại góc nhìn hiếm và có giá trị khoa học cao, khi ánh sáng Mặt trời bao quanh rìa của nó, tạo nên hiệu ứng tương tự nhật thực.

Họ cũng sẽ có cơ hội chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi khi hành tinh quê nhà – Trái đất – trông nhỏ bé do khoảng cách kỷ lục trong không gian, giống như phiên bản đảo ngược của cảnh nhìn Mặt trăng từ Trái đất.

Hàng chục nhà khoa học nghiên cứu Mặt trăng thuộc Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA tại Houston sẽ theo dõi và ghi chép khi các phi hành gia – những người đã được huấn luyện quan sát nhiều hiện tượng liên quan đến Mặt trăng – mô tả trực tiếp những gì họ nhìn thấy.