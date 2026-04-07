Hải Phòng mở đợt rà soát lớn: Doanh nghiệp ô nhiễm có thể bị xử lý hình sự

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa yêu cầu Sở NN&MT phối hợp với liên ngành lựa chọn các cơ sở có quy mô lớn, nguy cơ ô nhiễm cao để đánh giá hệ thống quan trắc tự động và chuyển hồ sơ cho cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng vừa giao Sở NN&MT chủ trì cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở KH&CN, Công an thành phố khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục trên địa bàn thành phố.

Các cơ sở kiểm tra bằng chất chuẩn còn hạn sử dụng, được liên kết chuẩn theo quy định về đo lường; đánh giá độ chính xác của hệ thống quan trắc tự động, liên tục; ghi nhận đầy đủ sai số. Thực hiện kiểm soát chất lượng và đánh giá độ chính xác tương đối (RA) của hệ thống.

Lựa chọn một số cơ sở có quy mô lớn, nguy cơ ô nhiễm cao để thực hiện quan trắc đối chứng. Phối hợp với tổ chức độc lập có đủ năng lực để đánh giá độ chính xác tương đối (RA).

Trường hợp sai lệch vượt ngưỡng quy định thì tạm dừng việc công nhận dữ liệu, yêu cầu hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống và ghi lại hệ số chuyển đổi được cài đặt trong hệ thống để tiếp tục quản lý. Mọi thay đổi liên quan tới các hệ số cài đặt trên thiết bị phải được cơ sở báo cáo cho Sở NN&MT để theo dõi, quản lý.

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, một trong những đơn vị được xác định liên quan trong chuyên án điều tra các sai phạm về quan trắc môi trường mà Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05) phối hợp với Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa khởi tố 74 bị can

Lực lượng liên ngành cũng kiểm tra nhật ký vận hành, nhật ký thiết bị (event log) để phát hiện các thay đổi bất thường. Xác định những thời điểm các hệ số chuyển đổi được điều chỉnh; làm rõ, phân biệt việc hiệu chỉnh hệ số kỹ thuật để bù trừ sai lệch điểm zero/span sau khi kiểm định, hiệu chuẩn với hành vi cố tình cài đặt hệ số nhằm làm sai lệch dữ liệu.

Kiểm soát chặt chẽ quyền quản trị và bảo mật hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu (data logger). Sở NN&MT trực tiếp quản lý tài khoản quản trị cao nhất của thiết bị data logger.

Ông Lê Anh Quân cũng yêu cầu tăng cường an ninh, niêm phong và giám sát hệ thống, kiểm tra việc niêm phong các cổng kết nối của thiết bị. Rà soát hệ thống camera tại hệ thống quan trắc của cơ sở, bảo đảm có camera phía bên trong nhà trạm để quan sát bộ điều khiển của thiết bị phục vụ mục tiêu an ninh cho nhà trạm.

Dữ liệu camera phải được lưu tối thiểu 3 tháng và truyền về Sở NN&MT để phục vụ đối chiếu khi cần thiết. Kiểm tra các đường ống thải và ống dẫn mẫu; trực tiếp kiểm tra thực địa ống dẫn dòng thải và đường ống dẫn mẫu từ điểm lấy mẫu về buồng phân tích. Kiên quyết xử lý nếu phát hiện các hành vi cố tình pha loãng mẫu, can thiệp dòng thải, lắp đặt hệ thống đường ống ngầm không đúng quy định.

Kiểm tra chuyên sâu thiết bị trong trường hợp cần thiết đối với một số cơ sở, có thể phối hợp với các đơn vị có chức năng kiểm định, hiệu chuẩn để kiểm tra các đầu đo cảm biến và thiết bị phân tích; bảo đảm không để xảy ra việc can thiệp kỹ thuật, ngăn chặn việc bơm khí trơ hoặc chất khác vào buồng phân tích để làm sai lệch kết quả đo.

Nếu phát hiện hành vi cố ý gian lận, làm sai lệch dữ liệu, đề nghị xử lý nghiêm, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an nếu có dấu hiệu tội phạm.

Hiện tượng bão bụi màu bủa vây nhà dân do Công ty Chế tạo máy EBA gây ra.

Trước đó, cuối tháng 1/2026 báo Tiền Phong phản ánh Công ty Chế tạo máy EBA (KCN Nhật Bản - Hải Phòng), thuộc phường Hồng An gây ra hiện tượng "bão bụi màu", ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống của nhiều hộ dân lân cận nhà máy.

Bụi có màu đỏ vàng, bay trong không khí, bám chặt vào đồ vật khiến các hộ ở tổ dân phố Hạ (phường Hồng An) không thể tẩy rửa. Ngoài bụi, không khí thường xuyên xuất hiện mùi nồng nặc, khó thở. Tình trạng ô nhiễm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe tới người già, trẻ em.

Ngay sau đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế phối hợp với Công an thành phố vào cuộc kiểm tra xác định, phân xưởng bắn cát số 2 của Công ty Chế tạo máy EBA là nơi phát nguồn "bụi màu". Sở NN&MT Hải Phòng sau đó đã quyết định phạt công ty này 200 triệu đồng và yêu cầu khắc phục tình trạng ô nhiễm.