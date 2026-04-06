Kiểm tra vết nứt tại hầm Lê Văn Lương

TPO - Ngày 6/4, Công ty CP Công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết vừa phối hợp với đơn vị tư vấn và chuyên gia ĐH GTVT kiểm tra, đánh giá và khoanh vùng các vị trí nứt tại hầm Lê Văn Lương để tiến hành sửa chữa, khắc phục.

Thông tin với PV Tiền Phong, ông Phạm Trọng Nhi - Giám đốc Công ty CP Công trình giao thông 2 Hà Nội (đơn vị bảo trì, duy tu, sửa chữa) - cho biết hiện các vết nứt chủ yếu nằm ở thành hầm hở phía đường Lê Văn Lương - Tố Hữu và phía Tố Hữu - Lê Văn Lương chạy xuống hầm.

Theo ông Phạm Trọng Nhi, để xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đưa ra hướng khắc phục vừa qua Sở Xây dựng Hà Nội đã mời PGS.TS Lương Xuân Bính (Trường Đại học GTVT) tham gia kiểm tra, đánh giá.

Hầm chui Lê Văn Lương.

Kết quả kiểm tra, đo đạc ban đầu của tổ chuyên gia cho thấy bề rộng vết nứt khoảng từ 0,2-0,3 mm, chiều dài mỗi vị trí xuất hiện vết nứt từ 20 đến 40 cm. Mức độ này được đánh giá chưa ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn của thành hầm.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng đánh giá và kiến nghị do nước và độ ẩm có thể thấm vào gây ăn mòn cốt thép, về lâu dài có thể làm suy giảm độ bền kết cấu thép và bê tông vì vậy cần có biện pháp xử lý, khắc phục sớm.

Công ty CP Công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 10/2022 và công trình hết bảo hành từ tháng 1/2025. Đến thời điểm đầu năm 2026, qua quá trình quản lý và theo dõi hạ tầng hầm, đơn vị ghi nhận thành hầm hở có hiện tượng hư hỏng bề mặt khi xuất hiện các vết nứt kéo dài từ 20 đến 30 cm, kèm theo là nước rò rỉ ướt.

Theo thống kê, hướng thành hầm hở từ Lê Văn Lương đi Tố Hữu ghi nhận có khoảng 30 đến 40 vị trí nứt, hướng từ Tố Hữu đi Lê Văn Lương có khoảng 20 vị trí có vết nứt.

Hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 10/2022 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Dự án có thiết kế xây dựng hầm chui bê tông cốt thép trực thông theo hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu và ngược lại. Tổng chiều dài hầm 475 m, trong đó hầm kín dài 95 m, hầm hở, tường chắn và gờ chắn ở hai đầu đầu dài 380 m (mỗi phía 190 m). Mặt cắt ngang mỗi bên hầm bề rộng 7,75 m (tương đương 2 làn xe cơ giới rộng 3,5 m/làn).

Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư các công trình giao thông Hà Nội, các nhà thầu thi công chính gồm Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 - Công ty cổ phần Fecon - Cty cổ phần thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng - Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam…