Ông Nguyễn Hồng Diên được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

TPO - Ngày 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16/3/1965, quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Ông Diên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI; trình độ tiến sĩ quản lý hành chính công; cử nhân lịch sử - giáo dục, cử nhân Kế toán tổng hợp.

Ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: PV.

Trong giai đoạn 1991-2000, ông Nguyễn Hồng Diên công tác tại Tỉnh đoàn Thái Bình, trải qua nhiều chức vụ: Cán bộ tổng hợp; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Từ năm 2000-2003, ông Diên giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình.

Từ năm 2003 đến năm 2007, ông Diên làm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Từ năm 2007 đến năm 2020, ông Nguyễn Hồng Diên trải qua nhiều chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo; Phó Bí thư Thường trực; Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Diên được điều động làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (tháng 5/2020 - 4/2021), Bộ trưởng Bộ Công Thương (tháng 4/2021 - 12/2025).

Tháng 12/2025, ông giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Tháng 3/2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngày 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.