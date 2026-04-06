Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Thị Hồng làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 27/3/1968, quê quán Hà Nội. Bà Hồng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà Hồng có trình độ thạc sĩ kinh tế phát triển; Đại học chuyên ngành quản lý ngoại hối.
Bà Nguyễn Thị Hồng gắn bó với ngành ngân hàng, trải qua nhiều vị trí công tác. Bà từng là chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối; chuyên viên, phó trưởng phòng rồi trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ; phó vụ trưởng, phó vụ trưởng phụ trách, rồi Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trong giai đoạn từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2020, bà Nguyễn Thị Hồng là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2026, bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tháng 4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bà Nguyễn Thị Hồng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.