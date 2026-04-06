Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Thị Hồng làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
TPO - Ngày 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 27/3/1968, quê quán Hà Nội. Bà Hồng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà Hồng có trình độ thạc sĩ kinh tế phát triển; Đại học chuyên ngành quản lý ngoại hối.

Bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Như Ý.

Bà Nguyễn Thị Hồng gắn bó với ngành ngân hàng, trải qua nhiều vị trí công tác. Bà từng là chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối; chuyên viên, phó trưởng phòng rồi trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ; phó vụ trưởng, phó vụ trưởng phụ trách, rồi Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong giai đoạn từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2020, bà Nguyễn Thị Hồng là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 4/2026, bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bà Nguyễn Thị Hồng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

#Phó Chủ tịch Quốc hội #Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng #Bà Nguyễn Thị Hồng

