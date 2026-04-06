Lâm Đồng: Xe khách lao xuống vực, 4 người chết, nhiều người bị thương

TPO - Chiều 6/4, một xe khách 29 chỗ chở nhóm lao động lưu thông qua khu vực gần hồ Bàu Trắng, xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ lao xuống vực, khiến 4 người tử vong tại chỗ và 12 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 6/4, một xe khách 29 chỗ chạy trên đường Hòa Thắng theo hướng từ Mũi Né đi Phan Rí (tỉnh Lâm Đồng). Khi đến khu vực ngã ba Hòa Thắng, xe bất ngờ mất lái, lao qua lề đường rồi rơi xuống khu vực bờ hồ Bàu Trắng.

Hiện trường vụ tại nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh. Nghe tiếng va chạm mạnh và tiếng kêu cứu, người dân gần đó nhanh chóng chạy đến hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Hải Tùng - Chủ tịch UBND xã Hoà Thắng cho biết: Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 12 người bị thương được đưa đến Trạm Y tế xã Hòa Thắng để sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên.

Xe khách được cẩu ra khỏi hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.