Clip: SUV va chạm khiến xe thể thao lật nghiêng, văng qua dải phân cách

TPO - Vụ va chạm giữa chiếc Ford Mustang và một xe Jeep xảy ra ở tốc độ không quá cao, nhưng hậu quả khiến chiếc xe thể thao bị lật ngửa.

Lê Tuấn

Theo đoạn video ghi lại vụ tai nạn xảy ra tại Mỹ, trước khi xảy ra va chạm, chiếc Ford Mustang tăng tốc hướng tới một giao lộ. Xe này chuyển từ làn thứ hai sang làn thứ nhất trước khi nhập vào làn rẽ trái.

Cùng thời điểm, một chiếc SUV Jeep từ phía bên phải bắt đầu di chuyển cắt ngang nhiều làn để sang phía đối diện.

Khi Jeep tiến gần làn rẽ trái thì gặp chiếc Mustang đã dần ổn định vị trí. Tài xế Jeep sau đó đánh lái trở lại bên phải nhằm tránh va chạm, nhưng không thành công.

Hai phương tiện tiếp xúc trực tiếp ở phần bánh xe. Theo lý giải của Carscoops, khi một bánh xe leo lên bánh xe khác, chuyển động quay của bánh tạo ra hiệu ứng như một “đòn bẩy quay” kết hợp với mặt dốc.

Thay vì hấp thụ lực va chạm, hệ thống treo và bánh xe của Mustang bị đẩy vọt hướng lên trên. Lực tác động đột ngột khiến chiếc xe thể thao này bị nâng nghiêng, mất trọng tâm rồi lật ngửa và văng qua dải phân cách.

Trong khi đó, chiếc Jeep gần như không chịu ảnh hưởng đáng kể sau va chạm. Theo Carscoops, vụ việc cho thấy va chạm tiếp xúc lốp là trường hợp hiếm gặp nhưng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ngay cả ở tốc độ thấp.

