Quy hoạch Thủ đô 100 năm: Phân bổ dân số trên cơ sở cung ứng việc làm và sinh kế cho người dân

Trần Hoàng
TPO - Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, với nền tảng quy hoạch 100 năm tới, Hà Nội sẽ điều tiết dân số nhằm phân tán áp lực dân số cho nội đô. Một nội dung rất mới nữa là phân bổ dân số trên cơ sở cung ứng được vấn đề việc làm và sinh kế cho người dân. Như vậy sẽ tạo được sức hút cho các khu vực trung tâm mới.

Chiều 6/4, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026. Cuộc họp có sự tham gia của nhiều sở, ngành, đơn vị của thành phố.

Liên quan đến quy hoạch Thủ đô 100 năm có khả năng làm gia tăng mật độ xây dựng tại một số khu vực hay không và làm thế nào để tránh quá tải hạ tầng, đảm bảo kỷ cương quy hoạch, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, trong quá trình nghiên cứu, Hà Nội thấy rằng việc giảm áp lực cho quá tải hạ tầng và đảm bảo kỷ cương quy hoạch, thực hiện song song một số yếu tố. Qua đó Hà Nội sẽ thực hiện 5 yếu tố cơ bản, bao gồm:

Thứ nhất, vấn đề điều tiết dân cư thông qua cấu trúc 'đa cực, đa trung tâm'. Với nền tảng quy hoạch 100 năm tới, Hà Nội sẽ điều tiết dân số với mong muốn phân tán áp lực dân số cho nội đô. Một nội dung rất mới nữa là phân bổ dân số trên cơ sở cung ứng được vấn đề việc làm và sinh kế cho người dân. Như vậy sẽ tạo được sức hút cho các khu vực trung tâm mới. Đồng thời xác lập ngưỡng giới hạn dân số: khoảng 11,5 - 12 triệu vào năm 2035; 15 - 16 triệu vào năm 2045 và không quá 20 triệu vào năm 2065.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh thông tin tại cuộc họp báo

Thứ hai là phát triển hệ thống hạ tầng mang tính chất dẫn dắt. Quy hoạch thể hiện rõ mục tiêu phát triển hệ thống đường sắt đô thị, hoàn thiện các trục hướng tâm và vành đai. Đặc biệt, Hà Nội đặt mục tiêu triển khai hơn 1.000 km đường sắt đô thị với khoảng 16 - 19 tuyến.

"Chúng ta sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển mô hình TOD (phát triển đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm trung tâm). Lộ trình đến năm 2035 sẽ hướng tới đạt khoảng 400 - 450 km đường sắt đô thị. Đây là thay đổi cực kỳ lớn", ông Kỳ Anh khẳng định.

Thứ ba là quản lý không gian đa tầng, đa lớp. Hà Nội tập trung mở rộng không gian và tăng hệ số sử dụng đất để tái cấu trúc đô thị. Làm thế nào để giảm mật độ xây dựng song song với giảm mật độ dân số, mặc dù có thể tăng chiều cao tại một số khu vực. Việc giảm mật độ xây dựng này sẽ giúp tạo ra các khu vực cây xanh, mặt nước phục vụ cộng đồng. Áp dụng nguyên tắc quản lý nghiêm ngặt đối với các khu vực mặt nước và trục di sản, tạo sự thông thoáng cho đô thị.

Phối cảnh Khu đô thị Urban City Hà Nội tương lai

Thứ tư là siết chặt kỷ cương bằng công cụ pháp lý. Vấn đề quản trị đô thị là cực kỳ quan trọng. Một trong những tồn tại trước đây là quy hoạch chưa đi vào cuộc sống hoặc không đảm bảo yếu tố quản trị đô thị và cơ chế chính sách đi kèm.

Thứ năm là giám sát thời gian thực bằng công nghệ số. "Chúng ta đang rất thiếu dữ liệu về Big Data, về các lớp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cũng như các dự án. Làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất chúng ta kiện toàn được nội dung này để giám sát quy hoạch hiệu quả", lãnh đạo Sở nói.

Liên quan đến quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh khẳng định: Đây là bản quy hoạch mang tính lịch sử, không chỉ định hình diện mạo Hà Nội trong vài thập kỷ tới mà còn đặt nền móng vững chắc cho tầm nhìn 100 năm - hướng tới mốc son kỷ niệm 1100 năm Thăng Long - Hà Nội.

#Quy kế hoạch Thủ đô 100 năm #quy hoạch Hà Nội 2026 #di dân nội đô #giảm áp lực dân số #mô hình đa cực đa trung tâm #đường sắt đô thị Hà Nội #mô hình TOD #hạ tầng giao thông Hà Nội #Sở quy hoạch kiến ​​trúc Hà Nội #thanh giới hạn dân số Hà Nội #giãn dân nội đô

