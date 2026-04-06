Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
TPO - Ngày 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa sinh ngày 13/3/1972, quê quán thành phố Hà Nội, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng; Thạc sĩ Quản lý chính sách Kinh tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, XIV, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên từ tháng 6/2021; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh: Như Ý

Quá trình công tác, ông Nghĩa nhiều năm gắn bó tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế; Phó Trưởng phòng Tổng hợp;

Ông cũng từng kinh qua các chức vụ Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… Sau đó, ông Nghĩa giữ chức Vụ Trưởng, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tháng 5/2018, ông Nghĩa giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương; rồi Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 6/2021 đến nay, ông Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước vào ngày 6/4.

