9 lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội khóa XVI

TPO - Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều 6/4, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban và Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Dự thảo các Nghị quyết bầu nhân sự kể trên cũng được Quốc hội thông qua vào chiều cùng ngày. 9 Ủy viên Trung ương được bầu giữ chức Chủ nhiệm các Ủy ban và cơ quan của Quốc hội, bao gồm:

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn tái đắc cử. Ông Lâm Văn Mẫn sinh năm 1970, quê quán TP Cần Thơ, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ông Hiếu sinh năm 1969, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật học. Trước khi được bầu, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi tái đắc cử. Ông Mãi sinh năm 1973, quê quán tỉnh Vĩnh Long, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới tái đắc cử. Ông Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê quán tỉnh Cà Mau, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tái đắc cử. Ông Vinh sinh năm 1972, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn PGS.TS Hóa học.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được Quốc hội bầu.

﻿Ảnh: Như Ý.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử. Bà Hải sinh năm 1970, quê quán TP Hà Nội, trình độ chuyên môn PGS.TS Vật lý.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử. Ông Đông sinh năm 1972, quê quán tỉnh Phú Thọ, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Bà Lê Thị Nga sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật. Trước khi được bầu, bà Nga là Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh tái đắc cử. Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế.