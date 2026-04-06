Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

9 lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội khóa XVI

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều 6/4, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban và Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Dự thảo các Nghị quyết bầu nhân sự kể trên cũng được Quốc hội thông qua vào chiều cùng ngày. 9 Ủy viên Trung ương được bầu giữ chức Chủ nhiệm các Ủy ban và cơ quan của Quốc hội, bao gồm:

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn tái đắc cử. Ông Lâm Văn Mẫn sinh năm 1970, quê quán TP Cần Thơ, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ông Hiếu sinh năm 1969, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật học. Trước khi được bầu, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi tái đắc cử. Ông Mãi sinh năm 1973, quê quán tỉnh Vĩnh Long, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới tái đắc cử. Ông Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê quán tỉnh Cà Mau, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tái đắc cử. Ông Vinh sinh năm 1972, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn PGS.TS Hóa học.

64pct.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được Quốc hội bầu.
﻿Ảnh: Như Ý.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tái đắc cử. Bà Hải sinh năm 1970, quê quán TP Hà Nội, trình độ chuyên môn PGS.TS Vật lý.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông tái đắc cử. Ông Đông sinh năm 1972, quê quán tỉnh Phú Thọ, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Bà Lê Thị Nga sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật. Trước khi được bầu, bà Nga là Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh tái đắc cử. Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế.

#Quốc hội #Chủ tịch Hội đồng Dân tộc #Ủy ban #Tổng Kiểm toán #bầu cử #Quốc hội khóa 16 #Kỳ họp thứ nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục