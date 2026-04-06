TPHCM:

Xác minh vụ giằng co, cản trở CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn

Nguyễn Dũng
TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người cự cãi, giằng co với lực lượng CSGT trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn (xã Bình Chánh) tối 4/4 đã gây xôn xao mạng xã hội. Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn được cho là đã gọi người nhà đến hiện trường, dẫn đến việc nhiều người cùng tham gia cản trở, thậm chí va chạm vào cán bộ làm nhiệm vụ.

Ngày 6/4, Công an xã Bình Chánh cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của nhóm người xuất hiện trong đoạn clip cự cãi, giằng co với lực lượng CSGT lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nhóm người đứng tranh cãi gay gắt với lực lượng chức năng trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn, gần cầu Tân Quý (xã Bình Chánh) vào tối 4/4.

Trong clip, một người đàn ông liên tục giằng co với cán bộ CSGT, khi một cán bộ khác tiến lại hỗ trợ thì bị một phụ nữ và một người đàn ông đang bế trẻ nhỏ ngăn cản. Đáng chú ý, trong lúc giằng co, tay người đàn ông đã va mạnh vào mũ bảo hiểm của cán bộ CSGT, thu hút đông người đi đường đứng lại theo dõi, gây mất trật tự khu vực.

img-8398.jpg
Hình ảnh người đàn ông giằng co với CSGT giữa đường.

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông xuất hiện trong clip có dấu hiệu say xỉn khi điều khiển xe máy và bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Trong lúc CSGT lập biên bản vi phạm, người này đã gọi người nhà đến, dẫn đến tình huống căng thẳng như ghi lại trên mạng.

Công an xã Bình Chánh đã mời 3 người liên quan gồm hai nam, một nữ về trụ sở làm việc. Khu vực xảy ra vụ việc thuộc địa bàn của Trạm CSGT Tân Túc, Phòng CSGT, Công an TPHCM (PC08).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng và trích xuất hình ảnh để làm rõ hành vi của từng người liên quan nhằm xử lý theo quy định.

#CSGT #Bình Chánh #vi phạm nồng độ cồn #cưỡng chế giao thông #điều tra #xử lý vi phạm #Trạm CSGT Tân Túc #Phòng CSGT #Công an TPHCM

