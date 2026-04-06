Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người can ngăn sau va chạm giao thông

TPO - Sau va chạm giao thông, Nguyễn Khắc Phi không chỉ lao vào xô xát với người liên quan mà còn đánh cả người đi đường đến can ngăn, khiến khu vực Dĩ An náo loạn. Hành vi ngang ngược này đã khiến Phi bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây mất trật tự công cộng.

Clip toàn bộ vụ việc.

Chiều 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, trú phường Đông Hòa) để điều tra về hành vi đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 4/4, tại khu vực trước số 40, khu phố Bình Đường 1, phường Dĩ An (hẻm bên hông Công ty giày da Thái Bình), xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy kiểu dáng Exciter biển số 59Z2-10800 do Nguyễn Khắc Phi điều khiển và mô tô kiểu dáng Cub biển số 67AH-05062 do Hồ Văn Bảo (SN 1996, quê Nghệ An) điều khiển.

Hình ảnh Phi (áo đen) gây hấn với can ngăn sau va chạm giao thông.

Thấy sự việc, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1992, quê Gia Lai) đi ngang qua đã tiến tới can ngăn. Tuy nhiên, Phi không những không dừng lại mà còn lớn tiếng chửi bới, lao vào đánh anh Quang, khiến anh này bị thương.

Công an lấy lời khai với Phi.

Vụ việc khiến nhiều người dân, công nhân tan ca hiếu kỳ tụ tập theo dõi, gây mất trật tự công cộng khu vực. Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An nhanh chóng có mặt, khống chế vụ việc, thu giữ hai phương tiện và đưa ba người liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

#Va chạm giao thông và bạo lực #Ẩu đã sau va chạm giao thông #Tử vong do va chạm giao thông #Va chạm giao thông #Công an #CSĐT #Công an TPHCM #Bắt giữ

