Đồng loạt tổng rà soát xe tải ‘khủng’ ở Quảng Trị

TPO - Từ đầu tháng 4/2026, Công an nhiều xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt ra quân tổng rà soát ô tô tải tự đổ, sơ mi rơ moóc tự đổ từ 15 tấn trở lên, nhằm siết chặt quản lý, ngăn chặn vi phạm tải trọng, cơi nới thùng xe, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Siết quản lý xe tải trọng lớn

Thực hiện Kế hoạch số 2126/KH-CAT-PC08 ngày 30/3/2026 của Công an tỉnh Quảng Trị, từ ngày 1/4 đến 25/4/2026, lực lượng công an cấp xã như Khe Sanh, Bến Quan, Quảng Trạch, Tân Mỹ… đã đồng loạt triển khai đợt tổng rà soát các phương tiện ô tô tải tự đổ và sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên.

Công an các địa phương đồng loạt ra quân tổng rà soát phương tiện ô tô tải nặng.

Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, thống kê, lập danh sách phương tiện thuộc diện quản lý; đồng thời kiểm tra toàn diện từ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, niên hạn sử dụng đến điều kiện kinh doanh vận tải.

Nội dung rà soát tập trung vào việc đối chiếu kích thước thành thùng, phát hiện dấu hiệu cơi nới, hoán cải trái phép; kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình lái xe và các điều kiện kỹ thuật liên quan.

Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu chủ phương tiện, doanh nghiệp và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật: Không chở quá tải, không tự ý cải tạo phương tiện, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Tại nhiều địa phương, công an xã đã kết hợp kiểm tra với hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục pháp lý như sang tên đổi chủ phương tiện, góp phần làm “sạch” dữ liệu đăng ký xe.

Kiểm tra chiều dài của xe.

Trung tá Phạm Minh Thọ, Phó trưởng Công an xã Quảng Trạch cho biết: Việc rà soát không chỉ dừng ở kiểm tra hành chính mà còn là biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc di biến động phương tiện, phục vụ công tác quản lý lâu dài.

Chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng

Theo ghi nhận ban đầu, tại các địa bàn như Quảng Trạch, Tân Mỹ, Khe Sanh…, đa số chủ phương tiện và lái xe có ý thức chấp hành tốt. Các phương tiện cơ bản đầy đủ giấy tờ, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và hoạt động đúng quy định. Chưa phát hiện trường hợp vi phạm nghiêm trọng về kích thước thùng xe hay lỗi kỹ thuật lớn trong những ngày đầu triển khai.

Kiểm tra chiều cao của thùng xe.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nếu phát hiện, đặc biệt là tình trạng xe quá tải, cơi nới thành thùng, nguyên nhân tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, hư hỏng hạ tầng và ô nhiễm môi trường.

Thông qua đợt tổng rà soát, lực lượng công an cơ sở đã nắm chắc tình hình hoạt động của phương tiện vận tải trọng lớn trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Đây cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng, đồng thời xây dựng môi trường giao thông an toàn, minh bạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chiều ngang xe cũng được kiểm tra.

Đợt cao điểm sẽ kéo dài đến hết ngày 25/4/2026, với tinh thần “không có vùng cấm”, xử lý khách quan, quyết liệt các vi phạm.