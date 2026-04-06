Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Luân Dũng - Như Ý - Trường Phong
TPO - Trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, sáng 6/4, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng nay (6/4), Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Trước giờ khai mạc, vào 7h hôm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quốc hội sẽ họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự, bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 6/4.
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI dự kiến có tổng thời gian làm việc 11 ngày, chia thành 2 đợt, khai mạc vào sáng 6/4 và dự kiến bế mạc ngày 23/4.

Chiều cùng ngày, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

